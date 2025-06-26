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Нардеп заявил о необходимости ротаций в правительстве

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2025 23:55
Алексей Кучеренко заявил о необходимости ротаций в Кабмине
Алексей Кучеренко. Фото: facebook Алексея Кучеренко
Ключові моменти Что сказал Кучеренко о правительстве

Народный депутат Алексей Кучеренко заявил об исчерпанности правительства Дениса Шмыгаля. Он отметил необходимость изменений в правительстве.

Об этом Кучеренко сказал в эфире программы Вечір.LIVE.

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По словам Кучеренко, премьер-министр, возможно, является порядочным человеком, однако не соответствует уровню вызовов, которые сегодня стоят перед страной.

Депутат подчеркнул, что проблема не только в персоналиях, но и в самой системе управления, которую он считает неадекватной в условиях военного времени.

"Провалы мы видим везде, потому что эта система управления, которая существует, она неадекватна этим вызовам. Сказать, что это исключительно его вина — нет. Мы понимаем, что центр управления у нас в другом доме находится. И поэтому вся система — искажена", — отметил он.

При этом Кучеренко не ожидает полной отставки правительства, но допускает ротацию на уровне премьера и отдельных министров. Он считает такие изменения неизбежными для повышения эффективности государственного управления.

Напомним, министр Алексей Чернышов находился за границей в разгар расследования в отношении его соратников. На фоне задержаний и обысков журналисты обратили внимание на его выезд, однако в правительстве объяснили это плановой командировкой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что поездка согласована официально. Президент Владимир Зеленский добавил, что Чернышов должен был выполнить за рубежом две ключевые задачи: открытие международных хабов и работу над законодательством о множественном гражданстве.

Денис Шмыгаль Кабинет министров нардепы политики кадровые изменения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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