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Нардеп заявив про необхідність ротацій в уряді

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2025 23:55
Олексій Кучеренко заявив про необхідність ротацій у Кабміні
Олексій Кучеренко. Фото: facebook Олексія Кучеренка
Ключові моменти Що сказав Кучеренко про уряд

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив про вичерпаність уряду Дениса Шмигаля. Він наголосив на потребі змін в уряді.

Про це Кучеренко сказав в ефірі програми Вечір.LIVE.

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За словами Кучеренка, прем’єр-міністр, можливо, є порядною людиною, однак не відповідає рівню викликів, які сьогодні стоять перед країною.

Депутат наголосив, що проблема не лише в персоналіях, а й у самій системі управління, яку він вважає неадекватною в умовах воєнного часу.

"Провали ми бачимо всюди, бо ця система управління, яка існує, вона неадекватна цим викликам. Сказати, що це виключно його провина — ні. Ми розуміємо, що центр управління в нас в іншому будинку знаходиться. І тому вся система — спотворена", — зазначив він.

При цьому Кучеренко не очікує повної відставки уряду, але допускає ротацію на рівні прем’єра та окремих міністрів. Він вважає такі зміни неминучими для підвищення ефективності державного управління.

Нагадаємо, міністр Олексій Чернишов перебував за кордоном у розпал розслідування щодо його соратників. На тлі затримань і обшуків журналісти звернули увагу на його виїзд, однак в уряді пояснили це плановим відрядженням.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що поїздку погоджено офіційно. Президент Володимир Зеленський додав, що Чернишов мав виконати за кордоном два ключові завдання: відкриття міжнародних хабів і роботу над законодавством щодо множинного громадянства. 

Денис Шмигаль Кабінет міністрів нардепи політики кадрові зміни
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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