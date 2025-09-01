Нардеп поделился видением завершения войны в Украине

Украинская техника и военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев поделился своим видением того, как должна завершиться полномасштабная война России против Украины. Он отметил, что главное — сохранить не только территорию, но и государственность.

Об этом Сергей Соболев сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 1 сентября.

Нардеп о видении окончания войны в Украине

Нардеп Сергей Соболев отметил, что в контексте окончания войны для Украины главное — сохранить государственность, а не только территорию.

Депутат отметил, что первый шаг к победе — полномасштабное прекращение огня, что позволит стабилизировать ситуацию и поднять дипломатическую волну на международном уровне.

"Ключевое — это сохранение государственности. Я об этом не один раз говорил. Территория очень важна. Но ключевое — сохранить государственность. В этих условиях ключевой вопрос добиться прекращения огня — полномасштабного прекращения огня. Это был бы первый шаг к сохранению украинской государственности", — объяснил Соболев.

В частности, чиновник напомнил, что вопрос мира обсуждался во время встречи президента Владимира Зеленского с европейскими партнерами и лидером США Дональдом Трампом.

По его мнению, возвращение внимания США к остановке огня является критически важным для дальнейших переговоров.

"Трамп вернулся к вопросу остановки огня, поняв, сколько будет тянуть времени, убивая дальше украинцев, Путин. Это будет первый шаг к победе. Далее очень тяжелые переговоры. Но главное — это сохранение украинской государственности", — подчеркнул нардеп.

Недавно руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что российский диктатор Путин не хочет мира.

В свою очередь Зеленский заявил, что для того, чтобы Путин сел за стол переговоров, нужно "сильное желание Америки".