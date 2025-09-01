Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп ответил, как должна закончиться война в Украине

Нардеп ответил, как должна закончиться война в Украине

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 16:59
Нардеп поделился видением завершения войны в Украине
Украинская техника и военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Соболев поделился своим видением того, как должна завершиться полномасштабная война России против Украины. Он отметил, что главное — сохранить не только территорию, но и государственность.

Об этом Сергей Соболев сказал в эфире День.LIVE в понедельник, 1 сентября.

Реклама
Читайте также:

Нардеп о видении окончания войны в Украине

Нардеп Сергей Соболев отметил, что в контексте окончания войны для Украины главное — сохранить государственность, а не только территорию.

Депутат отметил, что первый шаг к победе — полномасштабное прекращение огня, что позволит стабилизировать ситуацию и поднять дипломатическую волну на международном уровне.

"Ключевое — это сохранение государственности. Я об этом не один раз говорил. Территория очень важна. Но ключевое  сохранить государственность. В этих условиях ключевой вопрос добиться прекращения огня  полномасштабного прекращения огня. Это был бы первый шаг к сохранению украинской государственности", — объяснил Соболев.

В частности, чиновник напомнил, что вопрос мира обсуждался во время встречи президента Владимира Зеленского с европейскими партнерами и лидером США Дональдом Трампом.

По его мнению, возвращение внимания США к остановке огня является критически важным для дальнейших переговоров.

"Трамп вернулся к вопросу остановки огня, поняв, сколько будет тянуть времени, убивая дальше украинцев, Путин. Это будет первый шаг к победе. Далее очень тяжелые переговоры. Но главное  это сохранение украинской государственности", — подчеркнул нардеп.

Недавно руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что российский диктатор Путин не хочет мира.

В свою очередь Зеленский заявил, что для того, чтобы Путин сел за стол переговоров, нужно "сильное желание Америки".

ВСУ обстрелы война в Украине атака мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации