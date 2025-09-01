Відео
Головна Новини дня Нардеп відповів, як має закінчитися війна в Україні

Нардеп відповів, як має закінчитися війна в Україні

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 16:59
Нардеп поділився баченням завершення війни в Україні
Українська техніка та військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв поділився своїм баченням того, як має завершитися повномасштабна війна Росії проти України. Він зазначив, що головне — зберегти не лише територію, але й державність.

Про це Сергій Соболєв сказав в ефірі День.LIVE у понеділок, 1 вересня.

Читайте також:

Нардеп про бачення закінчення війни в Україні

Нардеп Сергій Соболєв зазначив, що в контексті закінчення війни для України головне — зберегти державність, а не лише територію.

Депутат зауважив, що перший крок до перемоги — повномасштабне припинення вогню, що дозволить стабілізувати ситуацію та підняти дипломатичну хвилю на міжнародному рівні.

"Ключове — це збереження державності. Я про це не один раз казав. Територія дуже важлива. Але ключове — зберегти державність. В цих умовах ключове питання добитися припинення вогню — повномасштабне зупинення вогню. Це був би перший крок до збереження української державності", — пояснив Соболєв.

Зокрема, посадовець нагадав, що питання миру обговорювалося під час зустрічі президента Володимира Зеленського з європейськими партнерами та лідером США Дональдом Трампом.

На його думку, повернення уваги США до зупинення вогню є критично важливим для подальших переговорів.

"Трамп повернувся до питання зупинення вогню, зрозумівши, скільки буде тягнути часу, вбиваючи далі українців, Путін. Це буде перший крок до перемоги. Далі дуже важкі переговори. Але головне — це збереження української державності", — наголосив нардеп.

Нещодавно керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що російський диктатор Путін не хоче миру.

Своєю чергою Зеленський заявив, що для того, аби Путін сів за стіл переговорів, потрібне "сильне бажання Америки".

ЗСУ обстріли війна в Україні атака мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
