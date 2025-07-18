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Главная Новости дня Нардеп ответил, чего ожидают от новой руководительницы Минэнерго

Нардеп ответил, чего ожидают от новой руководительницы Минэнерго

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 18:23
Новую руководительницу Минэнерго пригласят на комитет Рады
Новый министр энергетики Светлана Гринчук. Фото: Facebook/Светлана Гринчук

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк рассказал, что новоизбранного Министра энергетики Украины Светлану Гринчук пригласят на комитет. Депутаты планируют узнать, что будет с достройкой Хмельницкой АЭС.

Об этом Нагорняк сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 18 июля.

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"Комитет еще не общался с Гринчук. Где-то возможно на следующей неделе, как она будет готова, обязательно пригласим на комитет и пообщаемся и услышим уже не посты в Фейсбук, а вживую по ключевым вопросам", — сказал депутат.

Он уточнил, что речь идет о достройке Хмельницкой АЭС, защитных сооружениях Укрэнерго, поскольку на подстанциях они еще не готовы на 100% и что планируют делать на этом направлении и за какие средства.

Также от нового министра будут ждать решений относительно стратегии поиска средств для закупки газа из ЕС.

"И здесь важно, чтобы госпожа Светлана включилась на 100% и фокус внимания должен быть туда, чтобы найти ресурсы совместно с Нафтогазом", — уточнил Нагорняк.

Он считает, что Гринчук могла бы учитывая опыт коммуникации с западными партнерами, который имела во время работы в должности заместителя министра энергетики и министра экологии.

Напомним, Верховная Рада согласовала новый состав Кабмина, в который вошла и Светлана Гринчук, возглавив Минэнерго.

На новой должности она будет заниматься развитием энергетики, поиском путей энергетической стабильности на фоне возможных ударов россиян по нашим энергетическим объектам.

Верховная Рада Минэнерго война в Украине энергетика Хмельницкая АЭС Светлана Гринчук
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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