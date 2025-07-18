Новую руководительницу Минэнерго пригласят на комитет Рады

Нардеп ответил, чего ожидают от новой руководительницы Минэнерго
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк рассказал, что новоизбранного Министра энергетики Украины Светлану Гринчук пригласят на комитет. Депутаты планируют узнать, что будет с достройкой Хмельницкой АЭС.
Об этом Нагорняк сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 18 июля.
Ситуация с энергетикой в Украине
"Комитет еще не общался с Гринчук. Где-то возможно на следующей неделе, как она будет готова, обязательно пригласим на комитет и пообщаемся и услышим уже не посты в Фейсбук, а вживую по ключевым вопросам", — сказал депутат.
Он уточнил, что речь идет о достройке Хмельницкой АЭС, защитных сооружениях Укрэнерго, поскольку на подстанциях они еще не готовы на 100% и что планируют делать на этом направлении и за какие средства.
Также от нового министра будут ждать решений относительно стратегии поиска средств для закупки газа из ЕС.
"И здесь важно, чтобы госпожа Светлана включилась на 100% и фокус внимания должен быть туда, чтобы найти ресурсы совместно с Нафтогазом", — уточнил Нагорняк.
Он считает, что Гринчук могла бы учитывая опыт коммуникации с западными партнерами, который имела во время работы в должности заместителя министра энергетики и министра экологии.
Напомним, Верховная Рада согласовала новый состав Кабмина, в который вошла и Светлана Гринчук, возглавив Минэнерго.
На новой должности она будет заниматься развитием энергетики, поиском путей энергетической стабильности на фоне возможных ударов россиян по нашим энергетическим объектам.
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