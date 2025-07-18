Нову очільницю Міненерго запросять на комітет Ради

Новий міністр енергетики Світлана Гринчук. Фото: Facebook/Світлана Гринчук

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк розповів, що новообраного Міністра енергетики України Світлану Гринчук запросять на комітет. Депутати планують дізнатися, що буде з добудовою Хмельницької АЕС.

Про це Нагорняк сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 18 липня.

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"Комітет ще не спілкувався з пані Гринчук. Десь можливо наступного тижня, як вона буде готова, обов'язково запросимо на комітет і поспілкуємось і почуємо вже не пости у Фейсбук, а наживо щодо ключових питань", — сказав депутат.

Він уточнив, що йдеться про добудову Хмельницької АЕС, захисні споруди Укренерго, оскільки на підстанціях вони ще не готові на 100% та що планують робити на цьому напрямку й за які кошти.

Також від нового міністра будуть чекати рішень стосовно стратегії пошуку коштів для закупівлі газу з ЄС.

"І тут важливо, аби пані Світлана включилася на 100% і фокус уваги має бути туди, аби віднайти ресурси спільно з Нафтогазом", — уточнив Нагорняк.

Він вважає, що Гринчук могла б враховуючи досвід комунікації з західними партнерами, який мала під час роботи на посаді заступника міністра енергетики та міністра екології.

Нагадаємо, Верховна Рада погодила новий склад Кабміну, до якого увійшла й Світлана Гринчук, очоливши Міненерго.

На новій посаді вона займатиметься розвитком енергетики, пошуком шляхів енергетичної стабільності на фоні можливих ударів росіян по наших енергетичних об'єктах.