Нову очільницю Міненерго запросять на комітет Ради

Нардеп відповів, чого очікують від нової очільниці Міненерго
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк розповів, що новообраного Міністра енергетики України Світлану Гринчук запросять на комітет. Депутати планують дізнатися, що буде з добудовою Хмельницької АЕС.
Про це Нагорняк сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 18 липня.
Ситуація з енергетикою в Україні
"Комітет ще не спілкувався з пані Гринчук. Десь можливо наступного тижня, як вона буде готова, обов'язково запросимо на комітет і поспілкуємось і почуємо вже не пости у Фейсбук, а наживо щодо ключових питань", — сказав депутат.
Він уточнив, що йдеться про добудову Хмельницької АЕС, захисні споруди Укренерго, оскільки на підстанціях вони ще не готові на 100% та що планують робити на цьому напрямку й за які кошти.
Також від нового міністра будуть чекати рішень стосовно стратегії пошуку коштів для закупівлі газу з ЄС.
"І тут важливо, аби пані Світлана включилася на 100% і фокус уваги має бути туди, аби віднайти ресурси спільно з Нафтогазом", — уточнив Нагорняк.
Він вважає, що Гринчук могла б враховуючи досвід комунікації з західними партнерами, який мала під час роботи на посаді заступника міністра енергетики та міністра екології.
Нагадаємо, Верховна Рада погодила новий склад Кабміну, до якого увійшла й Світлана Гринчук, очоливши Міненерго.
На новій посаді вона займатиметься розвитком енергетики, пошуком шляхів енергетичної стабільності на фоні можливих ударів росіян по наших енергетичних об'єктах.
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