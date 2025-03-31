Будет ли участвовать "Слуга народа" в следующих выборах

Алексей Мовчан. Фото: Слуга народа

Народный депутат Алексей Мовчан заявил, что следующий созыв парламентской фракции "Слуга народа" никуда не исчезнет. По его словам, до следующих выборов, возможно, изменится название, но структура фракции и большинство положительных аспектов останутся.

Об этом он сообщил в эфире программы День.LIVE.

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По его словам, что низкий уровень доверия к парламенту обусловлен тем, что он является "средним отражением избирателя".

"У нас есть как очень профессиональные, качественные, добродетельные люди, так и объективные негодяи. И это касается абсолютно всех фракций", — отметил Мовчан.

Политик также подчеркнул, что ключ к восстановлению доверия заключается не в изменениях названий или вывесок, а в реальной работе над ошибками.

Напомним, 30 марта The Economist писало, что Зеленский готовится к проведению выборов в Украине уже в июле.

Также экс-главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный объяснил, будет ли участвовать в выборах на пост президента.