Чи братиме участь "Слуга народу" в наступних виборах

Олексій Мовчан. Фото: Слуга народу

Народний депутат Олексій Мовчан заявив, що наступного скликання парламентської фракції "Слуга народу" нікуди не зникне. За його словами, до наступних виборів, можливо, зміниться назва, але структура фракції і більшість позитивних аспектів залишаться.

Про це він повідомив в ефірі програми День.LIVE.

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За його словами, що низький рівень довіри до парламенту зумовлений тим, що він є "середнім відображенням виборця".

"У нас є як дуже професійні, якісні, доброчесні люди, так і об’єктивні негідники. І це стосується абсолютно всіх фракцій", — зазначив Мовчан.

Політик також підкреслив, що ключ до відновлення довіри полягає не у змінах назв чи вивісок, а у реальній роботі над помилками.

Нагадаємо, 30 березня The Economist писало, що Зеленський готується до проведення виборів в Україні вже у липні.

Також ексголовнокомандувач ЗСУ та посол у Британії Валерій Залужний пояснив, чи братиме участь у виборах на посаду президента.