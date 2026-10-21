Кицак оценил, на сколько лет Украине хватит ресурсов для продолжения войны

Нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Кицак. Фото: facebook.com/bohdan.kytsak

Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак отметил, что у Украины есть ещё около десяти лет запаса прочности для продолжения войны. В то же время Россия располагает большими ресурсами и более широким кругом союзников.

Об этом Богдан Кицак эксклюзивно рассказал в эфире Вечір.LIVE.

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Российская агрессия против Украины

Кицак отметил, что у России больше ресурсов и союзников, которые не выдвигают ей условий.

"Они просто берут, штампуют дроны, штампуют ракеты, предоставляют им необходимые ресурсы для того, чтобы Россия просто засыпала фронт и воевала против украинцев", — говорит он.

По словам нардепа, сейчас у Украины есть примерно десять лет запаса прочности для продолжения войны.

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Как писали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы не хочет заканчивать войну и никогда этого не хотел. В то же время он утверждает, что ведет переговоры с РФ и стремится прекратить боевые действия.

А командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко предположил, что российские оккупанты могут рассматривать возможность создания буферной зоны на территории Черниговской области. В то же время, по данным разведки, пока признаков подготовки противника к реализации такого сценария нет.