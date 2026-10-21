Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп: Украина имеет около 10 лет запаса прочности на войну

Нардеп: Украина имеет около 10 лет запаса прочности на войну

Ua ru
21 октября 2026 07:41
Эксклюзив
Кицак оценил, на сколько лет Украине хватит ресурсов для продолжения войны
Нардеп от партии "Слуга народа" Богдан Кицак. Фото: facebook.com/bohdan.kytsak

Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Кицак отметил, что у Украины есть ещё около десяти лет запаса прочности для продолжения войны. В то же время Россия располагает большими ресурсами и более широким кругом союзников.

Об этом Богдан Кицак эксклюзивно рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Российская агрессия против Украины

Кицак отметил, что у России больше ресурсов и союзников, которые не выдвигают ей условий.

"Они просто берут, штампуют дроны, штампуют ракеты, предоставляют им необходимые ресурсы для того, чтобы Россия просто засыпала фронт и воевала против украинцев", — говорит он.

По словам нардепа, сейчас у Украины есть примерно десять лет запаса прочности для продолжения войны.

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы не хочет заканчивать войну и никогда этого не хотел. В то же время он утверждает, что ведет переговоры с РФ и стремится прекратить боевые действия.

А командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко предположил, что российские оккупанты могут рассматривать возможность создания буферной зоны на территории Черниговской области. В то же время, по данным разведки, пока признаков подготовки противника к реализации такого сценария нет.

война Украина нардепы Россия Богдан Кицак
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации