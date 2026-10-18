Пивненко: Россия может попытаться создать буферную зону в Черниговской области

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко заявил, что российские оккупанты могут попытаться создать буферную зону в Черниговской области. В то же время на данный момент разведка не фиксирует таких планов противника.

Об этом Александр Пивненко сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Буферная зона в Черниговской области

Пивненко считает, что Россия не сможет быстро найти необходимое количество людей для наступления на Киевскую область со стороны Черниговской и Сумской областей. Речь идет о 70 тысячах человек.

"Они хотят создать буферную зону для того, чтобы беспокоить наши войска, для того, чтобы мы перебрасывали свои резервы не туда, куда нужно, а закрыли, скажем так, Черниговскую область, чтобы не дать противнику спокойно бродить по Черниговщине, а стабилизировать ситуацию и попытаться вытеснить его оттуда", — говорит он.

В то же время разведка пока этого не фиксирует. По словам командующего НГУ, если у РФ есть ресурсы, то они будут это делать. Он предположил, что это может быть и не Черниговская область.

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"Но более вероятно, что это Черниговская область, потому что у них есть еще и часть Сумской области. Соединиться, протянуть эту линию, буферную зону. Это более реальные планы, которые, в принципе, возможны. Когда они будут реализованы — зависит от нас", — отметил Пивненко.

По его словам, Украина продолжает укреплять оборонный потенциал и держит резервы наготове, чтобы оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

В то же время Пивненко считает, что сценарий захвата Киева российскими оккупантами нереалистичен.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Александра Пивненко, в будущем ключевую роль будет играть борьба за контроль над низким небом. Также, по его словам, прогресс в сфере искусственного интеллекта позволит автоматизировать часть военных задач.

Кроме того, Пивненко заверил, что в настоящее время Харькову не угрожает непосредственная опасность. По его оценке, российские оккупанты не смогут продвинуться в направлении города. В то же время он отметил, что обстановка на фронте постепенно стабилизируется.