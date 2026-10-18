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Головна Новини дня Півненко оцінив ризики наступу Росії на Чернігівщину

Півненко оцінив ризики наступу Росії на Чернігівщину

Ua ru
18 жовтня 2026 18:36
Ексклюзив
Півненко: Росія може спробувати створити буферну зону на Чернігівщині
Командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Фото: facebook.com/OleksandrPivnenko

Командувач Національної гвардії Олександр Півненко заявив, що російські окупанти можуть спробувати створити буферну зону в Чернігівській області. Водночас наразі розвідка не фіксує таких планів противника.

Про це Олександр Півненко сказав в інтерв’ю журналістці Новини.LІVE Галині Остаповець.

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Буферна зона на Чернігівщині

Півненко вважає, що Росія не зможе швидко знайти необхідну кількість людей для наступу на Київщину з боку Чернігівщини та Сумщини. Йдеться від 70 тисяч. 

"Вони хочуть створити буферну зону для того, щоб турбувати наші війська, для того, щоб ми перекидували свої резерви не там, де потрібно, а закрили, скажімо так, Чернігівщину, для того, щоб не дати противнику спокійно там бродити по Чернігівщині, а стабілізувати ситуацію і спробувати виганяти звідти", — каже він.

Водночас розвідка наразі цього не фіксує. За словами командувача НГУ, якщо в РФ є ресурси, то вони будуть це робити. Він припустив, що це може бути і не Чернігівщина

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"Але більш реально це Чернігівщина, тому що в них є Сумщина трошки. Зʼєднатися, протягнути цю лінію, буферну зону. Це більш такі реальні плани, які, в принципі, можливі. Коли вони будуть — залежить від нас", — зазначив Півненко.

За його словами, Україна продовжує зміцнювати оборонні спроможності та тримає резерви напоготові, щоб оперативно реагувати на потенційні загрози.

Водночас Півненко вважає, що сценарій захоплення Києва російськими окупантами є нереалістичним.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олександра Півненка, в майбутньому ключову роль відіграватиме боротьба за контроль над малим небом. Також, за його словами, прогрес у сфері штучного інтелекту дозволить автоматизувати частину військових завдань.

Також Півненко запевнив, що наразі Харкову не загрожує безпосередня небезпека. За його оцінкою, російські окупанти не зможуть просунутися в напрямку міста. Водночас він зазначив, що обстановка на фронті поступово стабілізується.

війна Україна Чернігівська область Росія Нацгвардія Олександр Півненко
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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