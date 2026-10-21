Кицак оцінив, на скільки років Україні вистачить ресурсів для продовження війни

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Кицак. Фото: facebook.com/bohdan.kytsak

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Кицак зазначив, що в України є ще близько десяти років запасу міцності для продовження війни. Водночас Росія має більше ресурсів та ширше коло союзників.

Про це Богдан Кицак ексклюзивно розповів в ефірі Вечір.LIVE.

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Російська агресія проти України

Кицак зауважив, що Росія має більше ресурсів та союзників, які не ставлять їм умови.

"Вони просто беруть, штампують дрони, штампують їм ракети, надають їм необхідні ресурси для того, щоб Росія просто закидувала на фронт і воювала проти українців", — каже він.

За словами нардепа, наразі в Україні є орієнтовно десять років запасу міцності для продовження війни.

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А командувач Національної гвардії України Олександр Півненко припустив, що російські окупанти можуть розглядати можливість створення буферної зони на території Чернігівської області. Водночас, за даними розвідки, наразі ознак підготовки противника до реалізації такого сценарію немає.