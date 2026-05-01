Нардеп: следующая зима в Украине будет сложной

Поврежденная ТЭС в результате российской атаки. Фото: ДТЭК

Народный депутат Сергей Нагорняк считает, что следующая зима в Украине будет сложной. По его словам, под наибольшей угрозой Киев, Харьков, Днепр и Одесса. Нагорняк отметил, что россияне не останавливаются.

Об этом эксклюзивно Сергей Нагорняк заявил в эфире Ранок.LIVE.

Сложная зима в Украине

"Я думаю, что самая тяжелая ситуация может потенциально быть в городе Киеве, в городе Харькове, в городе Днепре, в городе Одессе. Потому что враг сосредоточил на этих четырех городах свои планы по уничтожению инфраструктуры", — отметил Нагорняк.

По его словам, Киев зависит от работы трех ТЭЦ, которые генерируют тепло и электроэнергию. Сейчас они в достаточно избитом состоянии, поэтому на их восстановление нужно время.

"И самое главное, что даже при полном восстановлении у нас нет сегодня средств, и ни у одной страны мира при таком количестве воздушных целей, ни одна страна мира не отразила бы такое количество воздушных целей", — говорит нардеп.

Нагорняк отмечает, что Украине нужно готовиться. В то же время ему кажется, что правительство сегодня расфокусирует внимание на всю страну. По его словам, очень трудно одновременно защитить всю страну.

Нагорняк считает, что фокус должен быть больше на прифронтовые регионы, куда прилетает чаще, а также Киев и города-миллионники.

"Уже на Львовщине и так все будет хорошо, на Закарпатье и так все будет хорошо, если мы даже ничего делать не будем. Так же и в Черновицкой области. А вот на город Киев, это столица Украины, сюда нужно сосредоточить все финансовые ресурсы. Так же Днепр, это прифронтовой город, и город наш сегодня, который производит многое и для фронта в том числе", — говорит Нагорняк.

Он подчеркнул, что сейчас нужно сосредоточиться на этих странах. По словам нардепа, правительство пока хочет охватить всю страну, но он не уверен, что хватит сил для контроля и финансовых ресурсов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского, в Украине проверяют состояние энергетики и инфраструктуры перед зимой. По его словам, эти объекты должны быть надежно защищены к отопительному сезону.

Ранее глава государства сообщил, что в Украине уже утвердили планы устойчивости для подготовки к зиме. Они должны обеспечить стабильное снабжение тепла и электроэнергии даже в условиях угроз.