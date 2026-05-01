Нардеп: наступна зима в Україні буде складною

Пошкоджена ТЕС внаслідок російської атаки. Фото: ДТЕК

Народний депутат Сергій Нагорняк вважає, що наступна зима в Україні буде складною. За його словами, під найбільшою загрозою Київ, Харків, Дніпро та Одеса. Нагорняк наголосив, що росіяни не зупиняються.

Про це ексклюзивно Сергій Нагорняк заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Складна зима в Україні

"Я думаю, що найважча ситуація може потенційно бути в місті Києві, в місті Харкові, в місті Дніпрі, в місті Одесі. Тому що ворог зосередив на цих чотирьох містах свої плани щодо знищення інфраструктури", — зазначив Нагорняк.

За його словами, Київ залежне від роботи трьох ТЕЦ, які генерують тепло та електроенергію. Наразі вони в достатньо побитому стані, тому на їх відновлення потрібен час.

"І найголовніше, що навіть при повному відновленні у нас немає сьогодні засобів, і в жодної країни світу при такій кількості повітряних цілей, жодна країна світу не відбила б таку кількість повітряних цілей", — каже нардеп.

Нагорняк наголошує, що Україні потрібно готуватися. Водночас йому здається, що уряд сьогодні розфокусовує увагу на всю країну. За його словами, дуже важко одночасно захистити всю країну.

Нагорняк вважає, що фокус має бути більше на прифронтові регіони, куди прилітає частіше, а також Київ та міста-мільйонники.

"Вже на Львівщині і так все буде добре, на Закарпатті і так все буде добре, якщо ми навіть нічого робити не будемо. Так само і в Чернівецькій області. А от на місто Київ, це столиця України, сюди потрібно зосередити всі фінансові ресурси. Так само Дніпро, це прифронтове місто, і місто наше сьогодні, яке виробляє багато чого і для фронту в тому числі", — каже Нагорняк.

Він наголосив, що наразі потрібно зосередитися на цих країнах. За словами нардепа, уряд поки хоче охопити всю країну, але він не впевнений, що вистачить сил для контролю та фінансових ресурсів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, в Україні перевіряють стан енергетики та інфраструктури перед зимою. За його словами, ці об’єкти мають бути надійно захищеними до опалювального сезону.

Раніше глава держави повідомив, що в Україні вже затвердили плани стійкості для підготовки до зими. Вони повинні забезпечити стабільне постачання тепла та електроенергії навіть в умовах загроз.