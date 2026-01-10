Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп рассказал о роли Арахамии в переговорной группе

Нардеп рассказал о роли Арахамии в переговорной группе

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 18:06
Нардеп объяснил роль Давида Арахамии в переговорной группе
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: Арахамия/Telegram

Народный депутат Алексей Мовчан объяснил роль главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в переговорной группе. Он отметил, что его присутствие демонстрирует, что переговоры ведутся от имени народа.

Об этом Алексей Мовчан сказал в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Роль Арахамии в переговорном процессе

Депутат отметил, что участие Арахамии в переговорном процессе является свидетельством того, что переговоры ведутся от имени народа.

Мовчан отметил, что это важный сигнал, ведь Арахамия участвовал в переговорах в Беларуси в 2022 году, когда происходило полномасштабное вторжение России.

Тогда, по его словам, дипломатический процесс, параллельно с действиями ВСУ, помог сдержать врага на Киевщине и Черниговщине.

"Сложно сказать, что он (Арахамия, — Ред.) прям парламент определяет, но точно монобольшинство представляет и коалицию. Я хочу сказать, что это хороший знак. Во-первых, потому что парламент, это представители украинского народа, непосредственно избранные, и это важно. Потому что обычно, когда ты общаешься в демократиях, с другими демократиями, то люди, которые являются избранными, президенты и парламентарии, они имеют немножко другой статус, чем те чиновники, которые назначены.

И поэтому это точно усиливает наше представительство. И показывает, что на этих переговорах, на этих встречах есть представители народа, а не просто условно чиновники, которых назначают. И то, что это Давид Арахамия, он талантливый человек в контексте переговоров", — объяснил нардеп.

Недавно Арахамия ответил, кто должен принимать решение по мирному соглашению с Россией.

Также Арахамия объяснил условия проведения референдума в Украине.

Давид Арахамия переговоры перемирие война в Украине мирный план мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации