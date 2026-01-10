Нардеп объяснил роль Давида Арахамии в переговорной группе

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: Арахамия/Telegram

Народный депутат Алексей Мовчан объяснил роль главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в переговорной группе. Он отметил, что его присутствие демонстрирует, что переговоры ведутся от имени народа.

Об этом Алексей Мовчан сказал в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Роль Арахамии в переговорном процессе

Депутат отметил, что участие Арахамии в переговорном процессе является свидетельством того, что переговоры ведутся от имени народа.

Мовчан отметил, что это важный сигнал, ведь Арахамия участвовал в переговорах в Беларуси в 2022 году, когда происходило полномасштабное вторжение России.

Тогда, по его словам, дипломатический процесс, параллельно с действиями ВСУ, помог сдержать врага на Киевщине и Черниговщине.

"Сложно сказать, что он (Арахамия, — Ред.) прям парламент определяет, но точно монобольшинство представляет и коалицию. Я хочу сказать, что это хороший знак. Во-первых, потому что парламент, это представители украинского народа, непосредственно избранные, и это важно. Потому что обычно, когда ты общаешься в демократиях, с другими демократиями, то люди, которые являются избранными, президенты и парламентарии, они имеют немножко другой статус, чем те чиновники, которые назначены.

И поэтому это точно усиливает наше представительство. И показывает, что на этих переговорах, на этих встречах есть представители народа, а не просто условно чиновники, которых назначают. И то, что это Давид Арахамия, он талантливый человек в контексте переговоров", — объяснил нардеп.

Недавно Арахамия ответил, кто должен принимать решение по мирному соглашению с Россией.

Также Арахамия объяснил условия проведения референдума в Украине.