Нардеп пояснив роль Давида Арахамії у переговорній групі

Очільника фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Фото: Арахамія/Telegram

Народний депутат Олексій Мовчан пояснив роль очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у переговорній групі. Він зазначив, що його присутність демонструє, що перемовини ведуться від імені народу.

Про це Олексій Мовчан сказав в ефірі Ранок.LIVE.

Роль Арахамії у переговорному процесі

Депутат наголосив, що участь Арахамії в переговорному процесі є свідченням того, що перемовини ведуться від імені народу.

Мовчан зауважив, що це важливий сигнал, адже Арахамія брав участь у переговорах у Білорусі у 2022 році, коли відбувалося повномасштабне вторгнення Росії.

Тоді, за його словами, дипломатичний процес, паралельно з діями ЗСУ, допоміг стримати ворога на Київщині та Чернігівщині.

"Складно сказати, що він (Арахамія, — Ред.) прям парламент визначає, але точно монобільшість представляє і коаліцію. Я хочу сказати, що це добрий знак. По-перше, тому що парламент, це представники українського народу, безпосередньо обрані, і це важливо. Бо зазвичай, коли ти спілкуєшся в демократіях, з іншими демократіями, то люди, які є обрані, президенти й парламентарі, вони мають трошки інший статус, ніж ті чиновники, які призначені.

І тому це точно посилює наше представництво. І показує, що на цих переговорах, на цих зустрічах є представники народу, а не просто умовно чиновники, яких призначають. І те, що це Давид Арахамія, він талановита людина в контексті переговорів", — пояснив нардеп.

