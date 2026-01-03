Відео
Головна Новини дня Арахамія відповів, хто має ухвалювати рішення щодо мирної угоди

Арахамія відповів, хто має ухвалювати рішення щодо мирної угоди

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 18:04
Хто має ухвалювати остаточне рішення щодо мирної угоди
Давид Арахамія. Фото: facebook.com/david.braun

Очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що рішення щодо мирної угоди має ухвалювати нація, а не окремі політики. Крім того, вибори розглядають як інструмент, чи підтримують громадяни мирну угоду.

Про це Давид Арахамія сказав під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічей із радниками з нацбезпеки в Києві 3 січня.

Читайте також:

Як пов'язані вибори та мирна угода

"Це інструмент для того, щоб зрозуміти, чи підтримує нація мирову угоду. І це просто частина цього процесу. Це не те, що хтось педалює прямо там, давайте ось вибори", — пояснив Арахамія.

Він наголосив, що "треба, щоб це нація вирішувала по таким питанням".

Своєю чергою спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відзначив, що згідно з чинним законодавством України мінімальний період підготовки до виборів може становити близько 60 днів.

Нагадаємо, що за словами Арахамії, Рада працює над ще однією можливістю проведення виборів. За його словами, також розглядають змогу одночасно провести вибори та референдум.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця розкрив обсяг документів, що складають миру угоду. За його словами, це — досить серйозний документ.

Давид Арахамія українці угода війна в Україні мирні переговори
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
