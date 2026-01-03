Видео
Арахамия сказал, кто должен принимать решение по мирному договору

Арахамия сказал, кто должен принимать решение по мирному договору

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 18:04
Кто должен принимать окончательное решение по мирному соглашению
Давид Арахамия. Фото: facebook.com/david.braun

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что решение о мирном соглашении должна принимать нация, а не отдельные политики. Кроме того, выборы рассматривают как инструмент, поддерживают ли граждане мирное соглашение.

Об этом Давид Арахамия сказал во время общения с журналистами по итогам встреч с советниками по нацбезопасности в Киеве 3 января.

Читайте также:

Как связаны выборы и мирное соглашение

"Это инструмент для того, чтобы понять, поддерживает ли нация мировое соглашение. И это просто часть этого процесса. Это не то, что кто-то педалирует прямо там, давайте вот выборы", — пояснил Арахамия.

Он подчеркнул, что "надо, чтобы это нация решала по таким вопросам".

В свою очередь спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отметил, что согласно действующему законодательству Украины минимальный период подготовки к выборам может составлять около 60 дней.

Напомним, что по словам Арахамии, Рада работает над еще одной возможностью проведения выборов. По его словам, также рассматривают возможность одновременно провести выборы и референдум.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица раскрыл объем документов, составляющих мира соглашение. По его словам, это — достаточно серьезный документ.

Давид Арахамия украинцы соглашение война в Украине мирные переговоры
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
