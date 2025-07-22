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Нардеп сравнил эффективность работы ВРУ и НАБУ

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 20:40
Камельчук раскритиковал антикоррупционные органы Украины — детали
Юрий Камельчук. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что Верховная Рада Украины эффективнее, чем антикоррупционные органы. В то же время парламент часто обвиняют во многих проблемах.

Об этом Юрий Камельчук заявил в эфире Вечір.LIVE во вторник, 22 июля.

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Камельчук отметил, что сейчас в Украине более 25 000 чиновников, а 68 народных депутатов получили подозрение за все годы. По его словам, это "капля в океане коррупции". Нардеп заявил о низкой эффективности НАБУ и САП, а они могли бы быть гораздо более эффективными.

"Примерно 2 миллиарда гривен бюджет у Верховной Рады и влияние, которое оказывает Верховная Рада на бюджет Украины — более триллиона. Есть немножко разница? То, как народные депутаты участвуют в делегациях и привозят потом разную помощь, в том числе члены Комитета по нацбезопасности, которые приезжают потом с оружием, с боеприпасами, с возвращенными детьми и так далее", — отметил Камельчук.

По его словам, антикоррупционные органы затягивают дела, перегружают прокуроров и не соблюдают закон.

В частности, Камельчук сообщил, что Высший антикоррупционный суд проводил заседания через Zoom. По его мнению, это противоречит законодательству, поскольку в судебной системе запрещено применять программное обеспечение иностранного происхождения.

"Все наезжают на Верховную Раду, если что-то плохое происходит, то виноваты народные депутаты... Верховная Рада гораздо эффективнее НАБУ. Даже внутри Верховной Рады иногда бывает, что мы определяем кого-то, кто ведет себя неприлично, неправильно и так далее", — добавил нардеп.

Напомним, 22 июля ВРУ приняла законопроект по НАБУ и САП. Впоследствии спикер Рады Руслан Стефанчук подписал его и направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

А нардеп Ярослав Железняк объяснил подробно законопроект №12414.

Верховная Рада НАБУ САП Юрий Камельчук нардепы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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