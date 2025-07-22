Камельчук розкритикував антикорупційні органи України — деталі

Юрій Камельчук. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що Верховна Рада України ефективніша, ніж антикорупційні органи. Водночас парламент часто звинувачують у багатьох проблемах.

Про це Юрій Камельчук заявив в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 22 липня.

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Камельчук зазначив, що наразі в Україні понад 25 000 чиновників, а 68 народних депутатів отримали підозру за всі роки. За його словами, це "крапля в океані корупції". Нардеп заявив про низьку ефективність НАБУ і САП, а вони могли б бути набагато ефективнішими.

"Приблизно 2 мільярди гривень бюджет у Верховної Ради й вплив, який робить Верховна Рада на бюджет України — понад трильйон. Є трошки різниця? Те, як народні депутати беруть участь в делегаціях і привозять потім різну допомогу, в тому числі члени Комітету з нацбезпеки, які приїжджають потім зі зброєю, з боєприпасами, з повернутими дітьми й так далі", — зазначив Камельчук.

За його словами, антикорупційні органи затягують справи, перевантажують прокурорів та не дотримуються закону.

Зокрема, Камельчук повідомив, що Вищий антикорупційний суд проводив засідання через Zoom. На його думку, це суперечить законодавству, оскільки в судовій системі заборонено застосовувати програмне забезпечення іноземного походження.

"Всі наїжджають на Верховну Раду, якщо щось погане стається, то винні народні депутати...Верховна Рада набагато ефективніша за НАБУ. Навіть всередині Верховної Ради інколи буває, що ми визначаємо когось, хто поводиться непристойно, неправильно і так далі", — додав нардеп.

Нагадаємо, 22 липня ВРУ ухвалила законопроєкт щодо НАБУ та САП. Згодом спікер Ради Руслан Стефанчук підписав його та направив українському лідеру Володимиру Зеленському.

А нардеп Ярослав Железняк пояснив детально законопроєкт №12414.