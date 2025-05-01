Украина и США подписали соглашение о недрах — нардеп Нагорняк объяснил, что будет дальше

Министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что будет дальше после подписания соглашения о недрах с Соединенными Штатами Америки. Известно, что текст уже появился, а Верховная Рада вскоре ратифицирует документ.

Об этом Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE в четверг, 1 мая.

Реклама

Читайте также:

Соглашение о недрах между США и Украиной

"Текст будет известен публично, потому что Верховная Рада не может ратифицировать какой-то документ, который не будет публичный. Однозначно будут обсуждения этого документа, поэтому вопрос просто времени", — отметил Нагорняк.

Скорее всего, текст появится на сайте Рады после Согласительного совета.

Нардеп отметил, что в соглашении нет информации о временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. По его словам, американцы до сих пор ведут переговоры с россиянами, чтобы в будущем украинские атомщики могли возобновить работу станции.

Напомним, соглашение о недрах определяет ключевые политические принципы партнерства Украины и США в сфере разработки недр, торговли минералами и оказания помощи. Опубликован полный текст.

Ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко назвала девять основных пунктов соглашения.