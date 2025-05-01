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Нардеп пояснив, що буде далі після підписання угоди зі США

1 травня 2025 14:07
Аркадій Пастула - Редактор
Україна та США підписали угоду про надра — нардеп Нагорняк пояснив, що буде далі
Міністр фінансів США Скотт Бессент і міністр економіки України Юлія Свириденко. Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
Аркадій Пастула - Редактор

Народний депутат Сергій Нагорняк розповів, що буде далі після підписання угоди про надра зі Сполученими Штатами Америки. Відомо, що текст уже зʼявився, а Верховна Рада незабаром ратифікує документ.

Про це Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 1 травня.

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"Текст буде відомий публічно, тому що Верховна Рада не може ратифікувати якийсь документ, який не буде публічний. Однозначно будуть обговорення цього документу, тому питання просто часу", — зазначив Нагорняк.

Швидше за все, текст зʼявиться на сайті Ради після Погоджувальної ради.

Нардеп зазначив, що в угоді немає інформації про тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, американці досі ведуть перемовини з росіянами, аби в майбутньому українські атомники могли відновити роботу станції. 

Нагадаємо, угода про надра визначає ключові політичні принципи партнерства України та США у сфері розробки надр, торгівлі мінералами та надання допомоги. Опубліковано повний текст.

Раніше міністр економіки України Юлія Свириденко назвала девʼять основних пунктів угоди.

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