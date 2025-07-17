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Главная Новости дня Нардеп объяснил причины "слияния" Минприроды, Минагро и Минфина

Нардеп объяснил причины "слияния" Минприроды, Минагро и Минфина

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 12:52
Объединение Минприроды, Минагро и Минфина — нардеп объяснил, зачем это делать (видео)
Заседание Кабмина в предыдущем составе. Фото: facebook.com/KabminUA

Решение Кабинета Министров об объединении Минприроды, Минагро и Минфина в единую структуру влечет за собой важные экономические изменения. В частности, новая система должна работать на ускорение бюрократических вопросов при запуске проектов.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE в четверг, 17 июля.

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Зачем объединять Минприроды, Минагро и Минфин

Полномасштабная война в Украине вызвала существенное уменьшение населения и объемы рынка труда, что повлияло на экономические процессы. Для того чтобы гармонизировать нынешнюю ситуацию, было принято решение об объединении министерств в единую систематизированную структуру.

"Чтобы гармонизировать эту всю политику в единую систему, а не было все очень диверсифицировано и каждый работал по-своему и реализовывал собственные видения, нам нужно сделать единую структуру", — сказал Кицак.

Кроме того, много времени занимали бюрократические процессы, которые предусматривали согласование в каждом министерстве отдельно, но новая система должна их облегчить и ускорить. В частности, это важно для минерального соглашения Украины с США.

"Украина заключила минеральное соглашение с США, и нам нужно ускорять выполнение требований и процессов в рамках этого соглашения. Украина сейчас является аграрным государством, потому что аграрный сектор генерирует около 40% валютной выручки в нашу экономику. Это все также нужно структурировать. Ведь оставаться сырьевой экономикой не является для нас плюсом и нам нужно огромное количество ресурсов, чтобы полностью провести полную реструктуризацию. Это очень амбициозные цели и задачи, и все будет зависеть от команды, которая будет работать с господином Соболевым", — добавил Кицак.

Ранее народный депутат объяснил, почему в Кабмине не будет "новых лиц".

А также в Раде ответили, на какую должность может претендовать Рустем Умеров после отставки с поста министра обороны.

Кабинет министров Минфин нардепы Минагро Минзащиты окружающей среды
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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