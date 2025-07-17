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Нардеп пояснив причини "злиття" Міндовкілля, Мінагро та Мінфіну

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 12:52
Об'єднання Міндовкілля, Мінагро та Мінфіну — нардеп пояснив, навіщо це робити (відео)
Засідання Кабміну у попередньому складі. Фото: facebook.com/KabminUA

Рішення Кабінету Міністрів про об'єднання Міндовкілля, Мінагро та Мінфіну в єдину структуру несе за собою важливі економічні зміни. Зокрема, нова система має працювати на пришвидшення бюрократичних питань при запуску проєктів.

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга Народу", член парламентського комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE в четвер, 17 липня.

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Повномасштабна війна в Україні спричинила суттєве зменшення населення та обсяги ринку праці, що вплинуло на економічні процеси. Для того щоб гармонізувати нинішню ситуацію, було прийняте рішення про об'єднання міністерств у єдину систематизовану структуру.

 "Щоб гармонізувати цю всю політику в єдину систему, а не було все дуже диверсифіковано і кожен працював по-своєму і реалізовував власні бачення, нам потрібно зробити єдину структуру", — сказав Кицак.

Окрім того, багато часу тривали бюрократичні процеси, які передбачали узгодження в кожному міністерстві окремо, але нова система має їх полегшити та пришвидшити. Зокрема, це важливо для мінеральної угоди України зі США.

"Україна уклала мінеральну угоду із США, і нам потрібно пришвидшувати виконання вимог і процесів в рамках цієї угоди. Україна наразі є аграрною державою, тому що аграрний сектор генерує близько 40% валютної виручки до нашої економіки. Це все також потрібно структуризувати. Адже залишатися сировинною економікою не є для нас плюсом, і нам потрібна величезна кількість ресурсів, щоб повністю провести повну реструктуризацію. Це дуже амбітні цілі та задачі, і все буде залежати від команди, яка працюватиме з паном Соболєвим", — додав Кицак.

Раніше народний депутат пояснив, чому у Кабміні не буде "нових облич".

А також у Раді відповіли, на яку посаду може претендувати Рустем Умєров після відставки з поста міністра оборони.

Кабінет міністрів Мінфін нардепи Мінагро Мінзахисту довкілля
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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