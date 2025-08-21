Украинские ракеты - почему нельзя называть разработчиков и места производства

Производство ракеты "Фламинго". Фото: AP

Настоящих разработчиков и места производства отечественных ракет нельзя показывать. А тем более категорически нельзя называть их точное количество.

Об этом заявил нардеп Валентин Наливайченко в эфире Вечер.LIVE.

"Количество станет известно только тогда, когда враг будет считать свои Ту-95, которые мы сожжем. Это единственная правильная цифра", — говорит он.

Также Наливайченко объяснил, почему иногда Украина все же раскрывает детали о новых разработках.

"Это решает Ставка. И если Верховный главнокомандующий, президент, решил это обнародовать, значит... Я поддерживаю эксперта, который говорит: "Хочешь добиться стратегического слома в свою пользу — делай это. Тем более, если есть чем". Возможно, это первые шаги для того как раз, чтобы этот слом произошел и была в Вооруженных силах Украины та ракета, которая уничтожает действительно самое важное", — заявил парламентарий.

Авиаэксперт Валерий Романенко добавил, что медиа должны сообщать дозированную информацию, чтобы враг не получал точных данных, и напомнил пример, когда раскрытие успехов с баллистикой привело к ударам по заводам-производителям.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго".

СМИ даже опубликовали уникальные кадры с предприятия, где изготавливают "Фламинго".

В эфире Вечер.LIVE эксперт рассказал, куда Украина может достать ракетой "Фламинго".