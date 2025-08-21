Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп объяснил, почему нельзя называть места производства ракет

Нардеп объяснил, почему нельзя называть места производства ракет

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 23:36
Украинские ракеты - почему нельзя называть разработчиков и места производства
Производство ракеты "Фламинго". Фото: AP

Настоящих разработчиков и места производства отечественных ракет нельзя показывать. А тем более категорически нельзя называть их точное количество.

Об этом заявил нардеп Валентин Наливайченко в эфире Вечер.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему Украина раскрывает данные о своих новых разработках

"Количество станет известно только тогда, когда враг будет считать свои Ту-95, которые мы сожжем. Это единственная правильная цифра", — говорит он.

Также Наливайченко объяснил, почему иногда Украина все же раскрывает детали о новых разработках.

"Это решает Ставка. И если Верховный главнокомандующий, президент, решил это обнародовать, значит... Я поддерживаю эксперта, который говорит: "Хочешь добиться стратегического слома в свою пользу  делай это. Тем более, если есть чем". Возможно, это первые шаги для того как раз, чтобы этот слом произошел и была в Вооруженных силах Украины та ракета, которая уничтожает действительно самое важное", — заявил парламентарий.

Авиаэксперт Валерий Романенко добавил, что медиа должны сообщать дозированную информацию, чтобы враг не получал точных данных, и напомнил пример, когда раскрытие успехов с баллистикой привело к ударам по заводам-производителям.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал массовое производство ракеты "Фламинго".

СМИ даже опубликовали уникальные кадры с предприятия, где изготавливают "Фламинго".

В эфире Вечер.LIVE эксперт рассказал, куда Украина может достать ракетой "Фламинго".

нардепы ракета война в Украине производство Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации