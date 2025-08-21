Відео
Нардеп пояснив, чому не можна називати місця виробництва ракет

Нардеп пояснив, чому не можна називати місця виробництва ракет

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 23:36
Українські ракети - чому не можна називати розробників та місця виробництва
Виробництво ракети "Фламінго". Фото: AP

Справжніх розробників і місця виробництва вітчизняних ракет не можна показувати. А тим більше категорично не можна називати їх точну кількість.

Про це заявив нардеп Валентин Наливайченко в ефірі Вечір.LIVE.

Читайте також:

Чому Україна розкриває дані про свої нові розробки

"Кількість стане відома лише тоді, коли ворог рахуватиме свої Ту-95, які ми спалимо. Це єдина правильна цифра", — каже він.

Також Наливайченко пояснив, чому інколи Україна все-таки розкриває деталі про нові розробки.

"Це вирішує Ставка. І якщо Верховний головнокомандувач, президент, вирішив це оприлюднити, значить... Я підтримую експерта, який говорить: "Хочеш добитися стратегічного зламу на свою користь  роби це. Тим більше, якщо є чим". Можливо, це перші кроки для того якраз, щоб цей злам стався і була у Збройних силах України та ракета, яка знищує справді найважливіше", — заявив парламентар.

Авіаексперт Валерій Романенко додав, що медіа мають повідомляти дозовану інформацію, щоб ворог не отримував точних даних, і нагадав приклад, коли розкриття успіхів з балістикою призвело до ударів по заводах-виробниках.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський анонсував масове виробництво ракети "Фламінго".

ЗМІ навіть опублікували унікальні кадри з підприємства, де виготовляють "Фламінго".

В ефірі Вечір.LIVE експерт розповів, куди Україна може дістати ракетою "Фламінго".

Іванна Чайка - редактор
Іванна Чайка
