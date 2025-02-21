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Нардеп подтвердил, что США заморозили продажу оружия Украине

21 февраля 2025 08:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
США приостановили продажу оружия Украине, — Гончаренко
Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: УНИАН
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

США действительно приостановили продажу вооружения Украине. Информацию подтверждают американские компании.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в пятницу, 21 февраля.

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Гончаренко подтвердил слова другого депутата, Романа Костенко, отметив, что получил подтверждение информации о приостановлении продажи оружия от американских компаний.

"Вчерашнее заявление Романа Костенко — абсолютно правдивое. Мне это подтверждают американские компании", — отметил нардеп.

В то же время он раскритиковал слова народного депутата Александры Устиновой, которая отрицала эту информацию.

"К сожалению, Александра Устинова из своих связей в Вашингтоне смогла купить себе только дом в марте 2022-го и машину. Поэтому доверять ее информации можно только в области американской недвижимости", — подытожил Гончаренко.

Продаж зброї для України
Сообщение Гончаренко в Telegram

Напомним, ранее народный депутат Украины Александра Устинова заявила, что Соединенные Штаты Америки не останавливали продажу оружия Украине.

Алексей Гончаренко США оружие военная помощь война в Украине
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