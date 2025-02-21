США призупинили продаж зброї Україні, — Гончаренко

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: УНІАН

США справді призупинили продаж озброєння Україні. Інформацію підтверджують американські компанії.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram в п'ятницю, 21 лютого.

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Гончаренко підтвердив слова іншого депутата, Романа Костенка, зазначивши, що отримав підтвердження інформації щодо призупинення продажу зброї від американських компаній.

"Вчорашня заява Романа Костенка — абсолютно правдива. Мені це підтверджують американські компанії", — зазначив нардеп.

Водночас він розкритикував слова народної депутатки Олександри Устінової, яка заперечувала цю інформацію.

"На жаль, Олександра Устінова зі своїх звʼязків в Вашингтоні змогла купити собі лише будинок в березні 2022-му і машину. Тому довіряти її інформації можна лише в області американської нерухомості", — підсумував Гончаренко.

Повідомлення Гончаренка у Telegram

Нагадаємо, раніше народна депутатка України Олександра Устінова заявила, що Сполучені Штати Америки не зупиняли продаж зброї Україні.