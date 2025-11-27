Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нардеп объяснила, как улучшилась ситуация для женщин в политике

Нардеп объяснила, как улучшилась ситуация для женщин в политике

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 22:30
Как изменились возможности для женщин в политике — объяснение Инны Совсун
Инна Совсун. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Украины Инна Совсун объяснила, как изменилась ситуация в политике для женщин. По ее словам, она значительно улучшилась.

Об этом Инна Совсун сказала во время II Международного Форума "Роль женщин для достижения мира" в четверг, 27 ноября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Женщины в политике

"Я работаю в политике, работаю уже много лет, я была и в министерстве в должности заместителя министра уже много лет назад, и в общественном секторе, и сейчас в Верховной Раде. И я несмотря на то, что у нас часто говорят, что у нас есть квоты. Почему у нас есть квоты? Ну, квоты у нас есть, потому что несмотря на все, общество менее склонно выбирать женщин. Потому что у женщин чаще нет ресурсов для того, чтобы баллотироваться", — отметила Совсун.

По ее словам, квоты это временное решение, которое указывает на существование проблемы.

Однако ситуация для женщин стала лучше. Совсун говорит, что это не означает, что не возникает сексистских скандалов, поскольку такое до сих пор случается. В то же время по сравнению с 2014 годом сейчас все по-другому.

По словам Совсун, это произошло из-за того, что очень много женщин над этим работали.

"У нас в парламенте уже много созывов функционирует межфракционное объединение уровня возможности. Это женщины из всех фракций, которые объединены для того, чтобы продвигать именно интересы женщин. Именно благодаря существованию равных возможностей удалось продвинуть законодательные изменения", — добавила нардеп.

Напомним, нардеп Ирина Никорак рассказала о службе украинских женщин в армии.

Ранее правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко рассказывала, сколько женщин сейчас служат в ВСУ.

украинцы Украина нардепы женщины политики
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации