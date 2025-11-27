Как изменились возможности для женщин в политике — объяснение Инны Совсун

Инна Совсун. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Украины Инна Совсун объяснила, как изменилась ситуация в политике для женщин. По ее словам, она значительно улучшилась.

Об этом Инна Совсун сказала во время II Международного Форума "Роль женщин для достижения мира" в четверг, 27 ноября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Женщины в политике

"Я работаю в политике, работаю уже много лет, я была и в министерстве в должности заместителя министра уже много лет назад, и в общественном секторе, и сейчас в Верховной Раде. И я несмотря на то, что у нас часто говорят, что у нас есть квоты. Почему у нас есть квоты? Ну, квоты у нас есть, потому что несмотря на все, общество менее склонно выбирать женщин. Потому что у женщин чаще нет ресурсов для того, чтобы баллотироваться", — отметила Совсун.

По ее словам, квоты это временное решение, которое указывает на существование проблемы.

Однако ситуация для женщин стала лучше. Совсун говорит, что это не означает, что не возникает сексистских скандалов, поскольку такое до сих пор случается. В то же время по сравнению с 2014 годом сейчас все по-другому.

По словам Совсун, это произошло из-за того, что очень много женщин над этим работали.

"У нас в парламенте уже много созывов функционирует межфракционное объединение уровня возможности. Это женщины из всех фракций, которые объединены для того, чтобы продвигать именно интересы женщин. Именно благодаря существованию равных возможностей удалось продвинуть законодательные изменения", — добавила нардеп.

Напомним, нардеп Ирина Никорак рассказала о службе украинских женщин в армии.

Ранее правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко рассказывала, сколько женщин сейчас служат в ВСУ.