Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нардепка пояснила, як покращилася ситуація для жінок в політиці

Нардепка пояснила, як покращилася ситуація для жінок в політиці

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 22:30
Як змінилися можливості для жінок у політиці — пояснення Інни Совсун
Інна Совсун. Фото: Новини.LIVE

Народна депутатка України Інна Совсун пояснила, як змінилася ситуація в політиці для жінок. За її словами, вона значно поліпшилася.

Про це Інна Совсун сказала під час II Міжнародного Форуму "Роль жінок задля досягнення миру" у четвер, 27 листопада, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Жінки в політиці

"Я працюю в політиці, працюю вже багато років, я була і в міністерстві на посаді заступниці міністра вже багато років тому, і в громадському секторі, і зараз у Верховній Раді. І я попри те, що у нас часто говорять, що у нас є квоти. Чому у нас є квоти? Ну, квоти у нас є, тому що попри все, суспільство менш схильне обирати жінок. Тому що у жінок частіше немає ресурсів для того, аби балотуватися", — зазначила Совсун.

За її словами, квоти це тимчасове рішення, яке вказує на існування проблеми.

Однак ситуація для жінок стала кращою. Совсун каже, що це не означає, що не виникає сексистських скандалів, оскільки таке досі трапляється. Водночас порівняно з 2014 роком наразі все по-іншому.

За словами Совсун, це відбулося через те, що дуже багато жінок над цим працювали.

"У нас в парламенті вже багато скликань функціонує міжфракційне об'єднання рівня можливості. Це жінки з усіх фракцій, які об'єднані для того, аби просувати саме інтереси жінок. Саме завдяки існуванню рівних можливостей вдалося просунути законодавчі зміни", — додала нардепка.

Нагадаємо, нардепка Ірина Никорак розповіла про службу українських жінок в армії.

Раніше урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко розповідала, скільки жінок наразі служать в ЗСУ.

українці Україна нардепи жінки політики
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації