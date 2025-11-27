Як змінилися можливості для жінок у політиці — пояснення Інни Совсун

Інна Совсун. Фото: Новини.LIVE

Народна депутатка України Інна Совсун пояснила, як змінилася ситуація в політиці для жінок. За її словами, вона значно поліпшилася.

Про це Інна Совсун сказала під час II Міжнародного Форуму "Роль жінок задля досягнення миру" у четвер, 27 листопада, передає кореспондент Новини.LIVE.

Жінки в політиці

"Я працюю в політиці, працюю вже багато років, я була і в міністерстві на посаді заступниці міністра вже багато років тому, і в громадському секторі, і зараз у Верховній Раді. І я попри те, що у нас часто говорять, що у нас є квоти. Чому у нас є квоти? Ну, квоти у нас є, тому що попри все, суспільство менш схильне обирати жінок. Тому що у жінок частіше немає ресурсів для того, аби балотуватися", — зазначила Совсун.

За її словами, квоти це тимчасове рішення, яке вказує на існування проблеми.

Однак ситуація для жінок стала кращою. Совсун каже, що це не означає, що не виникає сексистських скандалів, оскільки таке досі трапляється. Водночас порівняно з 2014 роком наразі все по-іншому.

За словами Совсун, це відбулося через те, що дуже багато жінок над цим працювали.

"У нас в парламенті вже багато скликань функціонує міжфракційне об'єднання рівня можливості. Це жінки з усіх фракцій, які об'єднані для того, аби просувати саме інтереси жінок. Саме завдяки існуванню рівних можливостей вдалося просунути законодавчі зміни", — додала нардепка.

