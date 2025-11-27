Відео
Жінки в ЗСУ — Нідерланди впроваджують досвід України

Жінки в ЗСУ — Нідерланди впроваджують досвід України

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 17:53
Нідерланди створюють жіночу військову форму за українським досвідом
Українська військова. Фото: "Вечірній Київ"

Народна депутатка та засновниця соціального проєкту Arm Women Now Ірина Никорак повідомила, що Нідерланди почали розробляти форму для жінок-військових за українським досвідом. Крім того, вона розповіла про службу українок в армії.

Про це Ірина Никорак розповіла в кулуарах II Міжнародного Форуму "Роль жінок задля досягнення миру" у коментарі Новини.LIVE у четвер, 27 листопада.

Читайте також:

Українки в ЗСУ

Никорак зазначила, що за підтримки іноземних союзників, завдяки фандрейзингу та щоденним донатам українців, понад 12 тисяч жінок-військовослужбовиць ЗСУ вже отримали все необхідне зимове спорядження.

Активісти й громадські організації не лише надають жінкам практичну підтримку, а й захищають їхні права на українському та міжнародному рівнях, взаємодіючи з державними структурами сектору безпеки й оборони.

"Тисячі жінок доєдналися до армії на добровільних засадах. Ця кількість кожного місяця збільшується. Ми бачимо, що жінки мають прямий вплив на обороноздатність нашої країни зараз в часи війни і матимуть такий вплив у поствійськовий період", — зазначила Никорак.

За її словами, армія Нідерландів вже починає за прикладом України розробляти форми для жінок. 

Директорка зі стратегічного розвитку Українського Жіночого Фонду повідомила, що на форумі "Роль жінок задля досягнення миру" обговорюють:

  • подолання стереотипів всередині армії та громади;
  • підвищення уваги до гідності жінок;
  • створення систем, які дозволять їм розвиватися та обіймати керівні посади в ЗСУ.

Нагадаємо, юристи роз’яснили, як мають діяти військовозобов’язані жінки, які перебувають у декретній відпустці.

Раніше заступник командира Третього армійського корпусу підполковник ЗСУ Максим Жорін пояснив, чи необхідно наразі запроваджувати мобілізацію жінок.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
