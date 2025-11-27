Видео
Україна
Женщины в ВСУ — Нидерланды внедряют опыт Украины

Женщины в ВСУ — Нидерланды внедряют опыт Украины

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 17:53
Нидерланды создают женскую военную форму по украинскому опыту
Украинская военная. Фото: "Вечерний Киев"

Народный депутат и основательница социального проекта Arm Women Now Ирина Никорак сообщила, что Нидерланды начали разрабатывать форму для женщин-военных по украинскому опыту. Кроме того, она рассказала о службе украинок в армии.

Об этом Ирина Никорак рассказала в кулуарах II Международного Форума "Роль женщин для достижения мира" в комментарии Новини.LIVE в четверг, 27 ноября.

Украинки в ВСУ

Никорак отметила, что при поддержке иностранных союзников, благодаря фандрейзингу и ежедневным донатам украинцев, более 12 тысяч женщин-военнослужащих ВСУ уже получили все необходимое зимнее снаряжение.

Активисты и общественные организации не только оказывают женщинам практическую поддержку, но и защищают их права на украинском и международном уровнях, взаимодействуя с государственными структурами сектора безопасности и обороны.

"Тысячи женщин присоединились к армии на добровольных началах. Это количество каждый месяц увеличивается. Мы видим, что женщины имеют прямое влияние на обороноспособность нашей страны сейчас во времена войны и будут иметь такое влияние в поствоенный период", — отметила Никорак.

По ее словам, армия Нидерландов уже начинает по примеру Украины разрабатывать формы для женщин.

Директор по стратегическому развитию Украинского Женского Фонда сообщила, что на форуме "Роль женщин для достижения мира" обсуждают:

  • преодоление стереотипов внутри армии и общества;
  • повышение внимания к достоинству женщин;
  • создание систем, которые позволят им развиваться и занимать руководящие должности в ВСУ.

Напомним, юристы разъяснили, как должны действовать военнообязанные женщины, которые находятся в декретном отпуске.

Ранее заместитель командира Третьего армейского корпуса подполковник ВСУ Максим Жорин объяснил, необходимо ли сейчас вводить мобилизацию женщин.

ВСУ украинцы Украина нардепы женщины армия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
