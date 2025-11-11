Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Гендерный баланс меняется — сколько тысяч женщин сейчас в ВСУ

Гендерный баланс меняется — сколько тысяч женщин сейчас в ВСУ

Дата публикации 11 ноября 2025 04:55
обновлено: 03:57
Количество женщин в ВСУ выросло в 35 раз — сколько их сейчас защищает Украину
Украинские девушки в ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Военная агрессия России в корне изменила гендерный баланс в Украине, что нашло свое отражение в секторе безопасности и обороны. Сейчас в Вооруженных силах Украины проходит службу более 70 тысяч женщин, что в 35 раз больше, чем было до войны.

Об этом сообщила правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Рост в 35 раз: женщины во всех составляющих сектора безопасности

Екатерина Левченко отметила, что количество женщин в ВСУ выросло с двух тысяч в 2008 году до более 70 тысяч сейчас — то есть в 35 раз. Женщины служат во всех составляющих сектора безопасности: полиции, Нацгвардии, пограничных войсках, разведке, спецслужбах.

По словам Левченко, такие изменения начались еще с 2014 года, и это не о "феминизации", а о справедливости и гражданском долге, который выполняют как мужчины, так и женщины. Она добавила, что в некоторых областях, например, в Тернопольской, среди тех, кто обращается в рекрутинговые компании или подписывает контракты, почти половина — женщины.

Левченко также подчеркнула, что из-за мобилизации мужчин женщины стали чаще работать в отраслях, где их раньше почти не было, например: водители автобусов, метро, автокаров или в деревообрабатывающей промышленности. Это также отражается на социальной сфере.

"Если мужчина воюет, а женщине нужно справляться с работой, с семьей, то очень важным является развитие социальной инфраструктуры, гибкой системы детских садов, групп продленного дня, строительство этих учреждений с укрытиями и шелтерами", — сказала Левченко.

Напомним, сейчас в рядах ГУР служит более полутора тысяч женщин. Они демонстрируют потрясающие результаты работы в оперативных и боевых подразделениях, заявил Кирилл Буданов.

Также мы сообщали, что хотя согласно действующему законодательству женщины могут присоединиться к ВСУ на добровольной основе, есть некоторые категории женщин, которые должны быть на учете в ТЦК.

ВСУ женщины армия гендер война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
