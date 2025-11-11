Кількість жінок у ЗСУ зросла у 35 разів — скільки їх зараз боронить Україну

Українські дівчата в ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Військова агресія Росії докорінно змінила гендерний баланс в Україні, що знайшло своє відображення у секторі безпеки та оборони. Наразі у Збройних силах України проходить службу понад 70 тисяч жінок, що у 35 разів більше, ніж було до війни.

Про це повідомила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Зростання в 35 разів: жінки в усіх складових сектору безпеки

Катерина Левченко наголосила, що кількість жінок у ЗСУ зросла з двох тисяч у 2008 році до понад 70 тисяч зараз — тобто у 35 разів. Жінки служать у всіх складових сектору безпеки: поліції, Нацгвардії, прикордонних військах, розвідці, спецслужбах.

За словами Левченко, такі зміни почалися ще з 2014 року, і це не про "фемінізацію", а про справедливість та громадянський обов’язок, який виконують як чоловіки, так і жінки. Вона додала, що у деяких областях, наприклад, у Тернопільській, серед тих, хто звертається до рекрутингових компаній чи підписує контракти, майже половина — жінки.

Левченко також підкреслила, що через мобілізацію чоловіків жінки стали частіше працювати у галузях, де їх раніше майже не було, як-от: водійки автобусів, метро, автокарів чи у деревообробній промисловості. Це також відображається на соціальній сфері.

"Якщо чоловік воює, а жінці потрібно справлятися із роботою, з родиною, то дуже важливим є розвиток соціальної інфраструктури, гнучкої системи дитячих садочків, груп продовженого дня, будування цих установ з укриттями й шелтерами", — сказала Левченко.

Нагадаємо, зараз у лавах ГУР служить понад півтори тисячі жінок. Вони демонструють приголомшливі результати роботи в оперативних та бойових підрозділах, заявив Кирило Буданов.

Також ми повідомляли, що хоча згідно із чинним законодавством жінки можуть приєднатися до ЗСУ на добровільній основі, є деякі категорії жінок, які мають бути на обліку у ТЦК.