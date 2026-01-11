Видео
Нардеп объяснил, что символизирует захват США танкеров РФ

Нардеп объяснил, что символизирует захват США танкеров РФ

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 08:37
Захват российских танкеров - Чернев объяснил, о чем сигнализируют действия США
Егор Чернев. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Захват российских танкеров свидетельствует о том, что "теневой флот" РФ фактически находится вне закона и больше не имеет гарантий безопасности в международных водах. Россия оказалась в ситуации, когда любая реакция или ее отсутствие лишь ухудшает позиции Кремля на международной арене.

Об этом заявил народный депутат Украины Егор Чернев в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Читайте также:

Чернев высказался о захвате российских танкеров США

По словам парламентария, Москва попала в стратегическую ловушку. Если российские власти не будут реагировать на подобные действия, это будет выглядеть как неспособность защитить собственную торговлю и логистику за пределами своих границ.

В то же время Чернев обратил внимание на изменение подходов США. По его словам, американский лидер Дональд Трамп уже продемонстрировал готовность к более жестким действиям, что фактически делает невозможным "мягкие договоренности" с Россией на фоне полномасштабной войны против Украины.

Депутат подчеркнул, что Соединенные Штаты четко дали понять, что российский теневой флот не имеет правовой защиты, а происхождение нефти, которую транспортируют такие танкеры, сомнительно с точки зрения международного права.

Это, по его словам, открывает возможность для других государств задерживать подобные суда без риска серьезных политических или правовых последствий.

"Россия сама решила играть вне правил. Но в такой игре всегда появляется кто-то сильнее, кто просто забирает свое", — подытожил Чернев.

Напомним, на днях США захватили еще один танкер "теневого флота" РФ, который перевозил нефть.

А также стало известно, что США рассматривают наложение санкций на страны, которые покупают российскую нефть.

россия США санкции нефть танкер
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
