Захоплення російських танкерів — Чернєв пояснив, про що сигналізують дії США

Захоплення російських танкерів свідчить про те, що "тіньовий флот" РФ фактично перебуває поза законом і більше не має гарантій безпеки в міжнародних водах. Росія опинилася в ситуації, коли будь-яка реакція або її відсутність лише погіршує позиції Кремля на міжнародній арені.

Про це заявив народний депутат України Єгор Чернєв в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

За словами парламентаря, Москва потрапила у стратегічну пастку. Якщо російська влада не реагуватиме на подібні дії, це виглядатиме як неспроможність захистити власну торгівлю та логістику за межами своїх кордонів.

Водночас Чернєв звернув увагу на зміну підходів США. За його словами, американський лідер Дональд Трамп вже продемонстрував готовність до жорсткіших дій, що фактично унеможливлює "м'які домовленості" з Росією на тлі повномасштабної війни проти України.

Депутат наголосив, що Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що російський тіньовий флот не має правового захисту, а походження нафти, яку транспортують такі танкери, є сумнівним із точки зору міжнародного права.

Це, за його словами, відкриває можливість для інших держав затримувати подібні судна без ризику серйозних політичних або правових наслідків.

"Росія сама вирішила грати поза правилами. Але в такій грі завжди з'являється хтось сильніший, хто просто забирає своє", — підсумував Чернєв.

Нагадаємо, днями США захопили ще один танкер "тіньового флоту" РФ, який перевозив нафту.

А також стало відомо, що США розглядають накладання санкцій на країни, які купують російську нафту.