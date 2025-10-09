Видео
Нардеп назвал провалы в программе защиты энергоинфраструктуры

Нардеп назвал провалы в программе защиты энергоинфраструктуры

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 14:58
Украине может не хватить трансформаторов во время атак — Кучеренко
Поврежденная ТЭС. Фото архивное иллюстративное: ДТЭК

В Украине могут возникнуть проблемы с запасом трансформаторов для замены пораженных энергообъектов. Некоторые объекты до сих пор не закончили строительство защиты.

Об этом в эфире программы "Київський час", заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

Читайте также:

Кучеренко заявил, что энергосистема до сих пор не защищена должным образом

По словам Кучеренко, комиссия посетила Черниговскую область, где проверила состояние укрытий для энергетических объектов. На одном из объектов "Укрэнерго", который строят еще с лета 2023 года, укрытие второго уровня для трансформаторов готово лишь на 40%.

"Мы увидели, что на одном из объектов, где мы были, начато строительство в 2023 году, сейчас октябрь 2025 года, степень готовности — 40%. Может, будет достроен в мае следующего года, может не будет", — заявил Кучеренко.

Кучеренко сообщил, что на возведение укрытий третьего уровня для энергообъектов было потрачено около 20 миллиардов гривен, однако ни один из восьми таких проектов так и не завершен.

"Вы знаете, это огромные футбольные поля. 20 миллиардов гривен потрачены на строительство 3-го уровня. Ни один из этих восьми объектов не достроен, не будет достроен, потому что на него уже средств нет", — сказал Кучеренко.

По его словам, на заседании комиссии, которое состоится на следующей неделе в закрытом режиме, планируется заслушать представителей правительства, "Укрэнерго", СБУ, СНБО и правоохранительных органов.

Депутат также отметил, что ситуация может стать критической в случае новых массированных атак дронов.

"Ключевая проблема, я вам честно скажу, у нас может не хватить парка трансформаторов, потому что сделали большой запас трансформаторов. Говорили, что нам на 3-4 месяца. Это действительно так и было, запаса этого для замены оперативной, но такими темпами, как сейчас идет, нам этого может не хватить. Ключевая проблема для энергетиков — это трансформаторы, соответственно. Быстро они не достроят эти укрытия, вы понимаете", — сказал Кучеренко.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия начала усиленно атаковать северные области Украины, и объяснил цель атак.

Также в Минэнерго сообщали о количестве атак России на энергетику за сутки.

