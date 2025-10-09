Україні може забракнути трансформаторів під час атак — Кучеренко

Нардеп назвав провали у програмі захисту енергоінфраструктури
В Україні можуть виникнути проблеми із запасом трансформаторів для заміни уражених енергооб’єктів. Деякі об'єкти досі не закінчили будівництво захисту.
Про це в ефірі програми "Київський час", заявив народний депутат Олексій Кучеренко.
Кучеренко заявив, що енергосистема досі не захищена належним чином
За словами Кучеренка, комісія відвідала Чернігівщину, де перевірила стан укриттів для енергетичних об’єктів. На одному з об’єктів "Укренерго", який будують ще з літа 2023 року, укриття другого рівня для трансформаторів готове лише на 40%.
"Ми побачили, що на одному з об'єктів, де ми були, розпочато будівництво 2023 року, зараз жовтень 2025 року, ступінь готовності — 40%. Може, буде добудований в травні наступного року, може не буде", — заявив Кучеренко.
Кучеренко повідомив, що на зведення укриттів третього рівня для енергооб’єктів було витрачено близько 20 мільярдів гривень, проте жоден із восьми таких проєктів так і не завершено.
"Ви знаєте, це величезні оці футбольні поля. 20 мільярдів гривень витрачені на будівництво 3-го рівня. Жодний з цих восьми об'єктів не добудований, не буде добудований, бо на нього вже коштів немає", — сказав Кучеренко.
За його словами, на засіданні комісії, що відбудеться наступного тижня у закритому режимі, планується заслухати представників уряду, "Укренерго", СБУ, РНБО та правоохоронних органів.
Депутат також наголосив, що ситуація може стати критичною у випадку нових масованих атак дронів.
"Ключова проблема, я вам чесно скажу, в нас може не вистачити парку трансформаторів, бо зробили великий запас трансформаторів. Казали, що нам на 3-4 місяці. Це дійсно так і було, запасу цього для заміни оперативної, але такими темпами, як зараз йде, нам цього може не вистачити. Ключова проблема для енергетиків — це трансформатори. Швидко вони не добудують ці укриття, ви розумієте", — сказав Кучеренко.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала посилено атакувати північні області України, та пояснив мету атак.
Також в Міненерго повідомляли про кількість атак Росії на енергетику за добу.
Читайте Новини.LIVE!