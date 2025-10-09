Відео
Головна Новини дня Нардеп назвав провали у програмі захисту енергоінфраструктури

Нардеп назвав провали у програмі захисту енергоінфраструктури

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 14:58
Україні може забракнути трансформаторів під час атак — Кучеренко
Пошкоджена ТЕС. Фото архівне ілюстративне: ДТЕК

В Україні можуть виникнути проблеми із запасом трансформаторів для заміни уражених енергооб’єктів. Деякі об'єкти досі не закінчили будівництво захисту.

Про це в ефірі програми "Київський час", заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

Читайте також:

Кучеренко заявив, що енергосистема досі не захищена належним чином

За словами Кучеренка, комісія відвідала Чернігівщину, де перевірила стан укриттів для енергетичних об’єктів. На одному з об’єктів "Укренерго", який будують ще з літа 2023 року, укриття другого рівня для трансформаторів готове лише на 40%.

"Ми побачили, що на одному з об'єктів, де ми були, розпочато будівництво 2023 року, зараз жовтень 2025 року, ступінь готовності — 40%. Може, буде добудований в травні наступного року, може не буде", — заявив Кучеренко.

Кучеренко повідомив, що на зведення укриттів третього рівня для енергооб’єктів було витрачено близько 20 мільярдів гривень, проте жоден із восьми таких проєктів так і не завершено.

"Ви знаєте, це величезні оці футбольні поля. 20 мільярдів гривень витрачені на будівництво 3-го рівня. Жодний з цих восьми об'єктів не добудований, не буде добудований, бо на нього вже коштів немає", — сказав Кучеренко.

За його словами, на засіданні комісії, що відбудеться наступного тижня у закритому режимі, планується заслухати представників уряду, "Укренерго", СБУ, РНБО та правоохоронних органів.

Депутат також наголосив, що ситуація може стати критичною у випадку нових масованих атак дронів. 

"Ключова проблема, я вам чесно скажу, в нас може не вистачити парку трансформаторів, бо зробили великий запас трансформаторів. Казали, що нам на 3-4 місяці. Це дійсно так і було, запасу цього для заміни оперативної, але такими темпами, як зараз йде, нам цього може не вистачити. Ключова проблема для енергетиків — це трансформатори. Швидко вони не добудують ці укриття, ви розумієте", — сказав Кучеренко.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія почала посилено атакувати північні області України, та пояснив мету атак. 

Також в Міненерго повідомляли про кількість атак Росії на енергетику за добу.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
