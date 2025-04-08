Какие темы будут обсуждать на весенней сессии в ПАСЕ — рассказал нардеп Гончаренко

Сессия ПАСЕ. Фото: Reuters

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, какие темы будут обсуждать на весенней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По его словам, главный акцент — мир для Украины.

Об этом Гончаренко сказал е эфире Ранок.LIVE.

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Нардеп отметил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) уже началась весенняя сессия. По его словам, главным акцентом будет — мир для Украины.

Кроме того, по информации Гончаренко, среди важных тем — создание международного трибунала для наказания России и запуск реестра убытков.

"На этой сессии главный аспект будет — это направление трибунала и реестра убытков. Это те направления, которые создаются на базе Совета Европы", — сказал нардеп. Также он добавил, что всех сейчас интересует вопрос мирного урегулирования полномасштабной войны РФ против Украины.

"И, безусловно, всех сейчас интересует вопрос мирного урегулирования и здесь надо очень важно доносить, что Украине нужен мир, что Украина хочет мира как можно скорее. Просто этот мир не должен быть капитуляцией, а этот мир должен быть на достойных условиях. И что мы хотим как можно скорее его достичь", — подчеркнул Алексей Гончаренко.

Отметим, что недавно Зеленский заявил, что Россия ударом по Кривому Рогу еще раз продемонстрировала, что не хочет прекращения огня и мира.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил недовольство массированными атаками РФ на Украину.