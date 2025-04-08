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Нардеп назвал главные темы весенней сессии в ПАСЕ

8 апреля 2025 13:30
Евтушенко Алина - редактор
Какие темы будут обсуждать на весенней сессии в ПАСЕ — рассказал нардеп Гончаренко
Сессия ПАСЕ. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал, какие темы будут обсуждать на весенней сессии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). По его словам, главный акцент — мир для Украины.

Об этом Гончаренко сказал е эфире Ранок.LIVE.

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Нардеп отметил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) уже началась весенняя сессия. По его словам, главным акцентом будет — мир для Украины.

Кроме того, по информации Гончаренко, среди важных тем — создание международного трибунала для наказания России и запуск реестра убытков.

"На этой сессии главный аспект будет — это направление трибунала и реестра убытков. Это те направления, которые создаются на базе Совета Европы",  сказал нардеп. Также он добавил, что всех сейчас интересует вопрос мирного урегулирования полномасштабной войны РФ против Украины.

"И, безусловно, всех сейчас интересует вопрос мирного урегулирования и здесь надо очень важно доносить, что Украине нужен мир, что Украина хочет мира как можно скорее. Просто этот мир не должен быть капитуляцией, а этот мир должен быть на достойных условиях. И что мы хотим как можно скорее его достичь", — подчеркнул Алексей Гончаренко.

Отметим, что недавно Зеленский заявил, что Россия ударом по Кривому Рогу еще раз продемонстрировала, что не хочет прекращения огня и мира.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп выразил недовольство массированными атаками РФ на Украину.

Алексей Гончаренко ПАСЕ Рада Европы война в Украине мирные переговоры
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