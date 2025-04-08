Які теми обговорюватимуть на весняній сесії у ПАРЄ — розповів нардеп Гончаренко

Сесія ПАРЄ. Фото: Reuters

Народний депутат України Олексій Гончаренко розповів, які теми будуть обговорювати на весняній сесії у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). За його словами, головний акцент — мир для України.

Про це Гончаренко сказав е ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Сесія ПАРЄ — нардеп назвав ключові теми

Нардеп зазначив, що у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) вже розпочалася весняна сесія. За його словами, головним акцентом буде — мир для України.

Крім того, за інформацією Гончаренка, серед важливих тем — створення міжнародного трибуналу для покарання Росії та запуск реєстру збитків.

"На цій сесії головний аспект буде — це напрямок трибуналу і реєстру збитків. Це ті напрямки, які створюються на базі Ради Європи", — сказав нардеп. Також він додав, що всіх зараз цікавить питання мирного врегулювання повномасштабної війни РФ проти України.

"І, безумовно, всіх зараз цікавить питання мирного врегулювання і тут треба дуже важливо доносити, що Україні потрібен мир, що Україна хоче миру якомога швидше. Просто цей мир не має бути капітуляцією, а цей мир має бути на гідних умовах. І що ми хочемо якомога швидше його досягнути", — наголосив Олексій Гончаренко.

Зазначимо, що нещодавно Зеленський заявив, що Росія ударом по Кривому Рогу ще раз продемонструвала, що не хоче припинення вогню та миру.

Своєю чергою, президент США Дональд Трамп висловив невдоволення масованими атаками РФ на Україну.