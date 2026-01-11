Нардеп сказал, при каких условиях возможно размещение иностранных войск в Украине

Британские военные. Фото: Х/British Army

Народный депутат Украины Егор Чернев назвал условия, при которых возможно размещение иностранных войск в Украине. По его словам, эти варианты зависят от позиции США.

Об этом Егор Чернев сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Когда возможно присутствие иностранных войск в Украине

Нардеп отметил, что размещение иностранного военного контингента в Украине возможно только по 2 сценариям. И оба, по его мнению, зависят от позиции США.

Чернев пояснил, что первый вариант — согласие России, которого пока нет. Второй — США становятся гарантами безопасности для европейских стран, которые могут разместить войска в Украине, с правом ответа в случае нападения на них.

"Без таких гарантий наши партнеры не готовы к прямому противостоянию", — подчеркнул депутат.

В то же время он добавил, что именно формат гарантий безопасности, приближенный к 5-й статье Вашингтонского договора, является ключевым предметом переговоров Украины с США и Европой.

"Честно говоря, непонятно вообще, будут ли они (иностранные войска, — Ред.) находиться. Я об этом говорю уже, может, год и вот недавно повторил Мерц о том, что они могут быть здесь (в Украине, — Ред.) размещены. В Украине могут быть размещены только в двух случаях — если на это согласится Россия, это будет условием. Или, если заставят Россию, будут Соединенные Штаты гарантом для тех стран, которые будут размещать здесь войска.

Позицию России мы увидели, что она не готова. Здесь дальше может быть, опять же, два сценария — или все отказываются от размещения. Или Соединенные Штаты говорят: нам все равно, мы приняли решение, это часть соглашения, которое мы поддерживаем, или ты соглашаешься Путин, или ты не соглашаешься, нам все равно. Здесь размещается контингент стран европейских, но мы гарантируем безопасность этим странам на территории Украины. Если будет нападение на них, то мы за собой оставляем право ответа в той или иной степени на такую агрессию.

Вот это может быть условием размещения таких войск", — объяснил нардеп.

Напомним, что недавно президент Зеленский высказался относительно размещения иностранных сил в Украине.

В частности, в начале января 2026 года Зеленский совместно с Макроном и Стармером подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине.