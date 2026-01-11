Нардеп сказав, за яких умов можливе розміщення іноземних військ в Україні

Британські військові. Фото: Х/British Army

Народний депутат України Єгор Чернєв назвав умови, за яких можливе розміщення іноземних військ в Україні. За його словами, ці варіанти залежать від позиції США.

Про це Єгор Чернєв сказав у інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

За яких умов можлива присутність іноземних військ в Україні

Нардеп зазначив, що розміщення іноземного військового контингенту в Україні можливе лише за 2 сценаріями. І обидва, на його думку, залежать від позиції США.

Чернєв пояснив, що перший варіант — згода Росії, якої наразі немає. Другий — США стають гарантами безпеки для європейських країн, які можуть розмістити війська в Україні, з правом відповіді у разі нападу на них.

"Без таких гарантій наші партнери не готові до прямого протистояння", — наголосив депутат.

Водночас він додав, що саме формат безпекових гарантій, наближений до 5-ї статті Вашингтонського договору, є ключовим предметом переговорів України зі США та Європою.

"Чесно кажучи, незрозуміло взагалі, чи будуть вони (іноземні війська, — Ред.) знаходитися. Я про це кажу вже, може, рік і ось нещодавно повторив Мерц про те, що вони можуть бути тут (в Україні, — Ред.) розміщені. В Україні можуть бути розміщені тільки у двох випадках — якщо на це погодиться Росія, це буде умовою. Або, якщо примусять Росію, будуть Сполучені Штати гарантом для тих країн, які будуть розміщувати тут війська.

Позицію Росії ми побачили, що вона не готова. Тут далі може бути, знову ж таки, два сценарії — або всі відмовляються від розміщення. Або Сполучені Штати кажуть: нам все одно, ми прийняли рішення, це частина угоди, яку ми підтримуємо, або ти погоджуєшся Путін, або ти не погоджуєшся, нам все одно. Тут розміщується контингент країн європейських, але ми гарантуємо безпеку цим країнам на території України. Якщо буде напад на них, то ми за собою залишаємо право відповіді тою чи іншою мірою на таку агресію.

Ось це може бути умовою розміщення таких військ", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, що нещодавно президент Зеленський висловився щодо розміщення іноземних сил в Україні.

Зокрема, на початку січня 2026 року Зеленський спільно з Макроном та Стармером підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні.