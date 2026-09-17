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Нардеп: Европа закупила рекордное количество российского газа на зиму

Ua ru
17 сентября 2026 22:59
Эксклюзив
Европейские страны закупили рекордные объемы газа из РФ
"Газпром нефть". Иллюстративное фото: Reuters

Европейские страны продолжают закупать российский газ на зиму. По словам народного депутата, речь идет о рекордном объеме. Валентин Наливайченко считает, что такие закупки позволяют России и в дальнейшем зарабатывать средства на войну против Украины.

Об этом народный депутат от фракции "Батьківщина" Валентин Наливайченко заявил в эфире Вечір.LIVE в четверг, 17 сентября.

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Наливайченко о закупках российского газа

Валентин Наливайченко подчеркнул, что настоящие санкции против России должны касаться ее энергетического сектора. По его словам, речь идет прежде всего о нефти и газе.

В то же время нардеп заявил, что европейские партнеры Украины продолжают закупать российский газ. Он обратил внимание на рекордные объемы закупок этой зимой и поставил под сомнение целесообразность таких действий на фоне войны России против Украины.

"Все начинается с настоящих санкций против российского агрессора. А настоящие санкции — это энергетические санкции: нефть и газ", — отметил народный депутат.

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Политик также упомянул Ямал и арктические маршруты, через которые продолжаются добыча и продажа российского газа. По его словам, Россия получает от этого средства на войну против Украины.

Наливайченко отметил, что добыча и продажа российского газа, по его словам, не сокращаются, а наоборот — растут. Он также заявил, что продолжение закупок российского газа создает проблему, которую, по его мнению, продолжают откладывать из-за отдельных экономических интересов.

По словам Наливайченко, продолжение закупок российского газа наносит ущерб не только Украине, но и мировым рынкам, а также ситуации в энергетике. Он считает, что такие действия в глобальном масштабе способствуют дальнейшему разжиганию агрессии:

"Это проблема, которую все затягивают, временно говорят о каких-то интересах, а в глобальном масштабе продолжают разжигать агрессию и наносят ущерб себе, мировым рынкам и ситуации в энергетике, однозначно".

Также нардеп пожелал европейским странам теплой зимы, отметив, что Украина стремится к этому так же.

Новини.LIVE сообщали, что в Казахстане суд разрешил принудительно взыскать с "Газпрома" 1,4 млрд грн в пользу "Нафтогаза". Решение было принято во исполнение вердикта международного арбитража. Это стало первым случаем принудительного исполнения такого решения в иностранной юрисдикции.

Новини.LIVE писали, что Болгария планирует присоединиться к решениям ЕС о прекращении контрактов на использование и транзит российского газа. Страна уже обеспечила альтернативные источники поставок ресурса. В частности, на октябрь и ноябрь Болгария заключила контракты на поставку сжиженного газа из США.

санкции против России цены на газ Газпром Европа газ Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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