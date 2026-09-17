Європейські країни закупили рекордні обсяги газу з РФ

"Газпром нефть". Ілюстративне фото: Reuters

Європейські країни продовжують закуповувати російський газ на зиму. За словами народного депутата, йдеться про рекордну кількість. Валентин Наливайченко вважає, що такі закупівлі дозволяють Росії й надалі заробляти кошти на війну проти України.

Про це народний депутат від фракції "Батьківщина" Валентин Наливайченко заявив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 17 вересня.

Реклама

Наливайченко про закупівлі російського газу

Валентин Наливайченко наголосив, що справжні санкції проти Росії мають стосуватися її енергетичного сектору. За його словами, йдеться передусім про нафту та газ.

Водночас нардеп заявив, що європейські партнери України продовжують купувати російський газ. Він звернув увагу на рекордні обсяги закупівель цієї зими та поставив під сумнів доцільність таких дій на тлі війни Росії проти України.

"Все починається все зі справжніх санкцій проти російського агресора. А справжні санкції енергетичні: нафта і газ", — зазначив нардеп.

Читайте також:

Політик також згадав Ямал та арктичні маршрути, через які продовжуються видобуток і продаж російського газу. За його словами, Росія отримує від цього кошти на війну проти України.

Наливайченко зазначив, що видобуток і продаж російського газу, за його словами, не скорочуються, а навпаки — зростають. Він також заявив, що продовження закупівель російського газу створює проблему, яку, на його думку, продовжують відкладати через окремі економічні інтереси.

За словами Наливайченка, продовження закупівель російського газу шкодить не лише Україні, а й світовим ринкам та ситуації з енергетикою. Він вважає, що такі дії глобально сприяють подальшому розпалюванню агресії:

"Це проблема, яку розтягують всі, тимчасово про якісь інтереси говорять, а глобально розпалюють далі агресію і завдають шкоди собі, ринкам світовим і ситуації з енергетикою, однозначно".

Також нардеп побажав європейським країнам теплої зими, зазначивши, що Україна цього прагне так само.

Новини.LIVE інформували, що у Казахстані суд дозволив примусово стягнути з "Газпрому" 1,4 млрд грн на користь "Нафтогазу". Рішення ухвалили на виконання вердикту міжнародного арбітражу. Це стало першим випадком примусового виконання такого рішення в іноземній юрисдикції.

Новини.LIVE писали, що Болгарія планує приєднатися до рішень ЄС щодо припинення контрактів на використання і транзит російського газу. Країна вже забезпечила альтернативні джерела постачання ресурсу. Зокрема, на жовтень і листопад Болгарія уклала контракти на постачання скрапленого газу зі США.