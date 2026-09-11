Выплаты военным не повысили: народный депутат назвал сумму

Украинские военные. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Базовое денежное обеспечение военнослужащих, по словам народного депутата Михаила Цимбалюка, не повысили. Военнослужащие по-прежнему получают 20 тысяч гривен. В то же время нардеп раскритиковал правительство за невыполнение поручения президента о повышении выплат защитникам.

Об этом народный депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Цимбалюк заявил в эфире программы "Ранок.LIVE" в пятницу, 11 сентября.

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Народный депутат о денежном обеспечении военных

Михаил Цимбалюк заявил, что поручение президента о повышении денежного обеспечения военных не было выполнено. По его словам, правительство не повысило базовые выплаты военнослужащим.

"Было поручение президента повысить денежное обеспечение военных, потому что 20 тысяч гривен — это позор. Марченко почему-то об этом ничего не говорит, как и глава правительства. Ничего не повысили, ни на йоту...", — заявил Цимбалюк.

Народный депутат также отметил, что его сын служит добровольцем, после чего заявил, что базовое обеспечение военных не изменилось.

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"Я вам авторитетно заявляю: у меня сын служит добровольцем. Поэтому и не повысили. Как было 20 тысяч, так и оставили 20 тысяч", — сказал народный депутат.

Цимбалюк также прокомментировал дополнительные выплаты военным, находящимся на линии фронта.

"А какие-то там надбавки на линии фронта — пусть идут, пусть чиновники попробуют там", — добавил Цимбалюк.

Новини.LIVE сообщали, что нардеп Богдан Кицак заявил о дефиците почти в один триллион гривен для обеспечения текущих выплат военным. По его словам, анонсированная в июне новая система денежного обеспечения ВСУ по состоянию на сентябрь так и не заработала. В настоящее время парламентский комитет совместно с министерством обороны ищет средства, чтобы избежать задержек с уже положенными выплатами.

Новини.LIVE также сообщали, что в ВСУ планируют расширить полномочия сержантов и более четко распределить ответственность между сержантским и офицерским составом. Также планируется создать больше карьерных возможностей для сержантов с боевым опытом и решить проблемы их денежного обеспечения. По определенным направлениям уже поставлены конкретные задачи и определены ответственные за их выполнение.