Депутат Верховной Рады заявил о кризисе с выплатами ВСУ

Военнослужащие ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Украине в настоящее время катастрофически не хватает почти одного триллиона гривен для обеспечения даже текущих базовых выплат военнослужащим, не говоря уже о ранее анонсированных правительством повышениях. Народный депутат от фракции Слуга народа Богдан Кицак считает, что ранее анонсированная реформа финансового денежного обеспечения де-факто полностью провалилась. В настоящее время профильный парламентский комитет совместно с министерством обороны пытаются в экстренном порядке найти средства, чтобы закрыть дыру в бюджете.

Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак в эфире День.LIVE.

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Провал реформы финансового обеспечения ВСУ

Вопрос поиска средств для Сил обороны обострился из-за того, что разработанная в начале лета система дополнительных премий и высоких должностных окладов вообще не начала реализовываться на практике.

По состоянию на сентябрь военные не получают обещанных выплат.

"Вопрос первостепенный: несмотря на то что в июне была анонсирована новая система финансового обеспечения наших военнослужащих, она не заработала. Деньги на эту систему либо не предусмотрели, либо не просчитали, как это следовало бы сделать. И де-факто по состоянию на сентябрь эта система не работает, к сожалению", — подчеркнул Богдан Кицак.

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Поиск экстренных решений

По его словам, сейчас речь идет не о развитии или очередном повышении военных ставок, а о попытке избежать задержек по уже существующим статьям расходов.

"И мало того, мы еще сталкиваемся с тем, что существует дефицит почти в триллион гривен, который нужно сейчас покрыть, как это сейчас прописано. Речь даже не идет о каком-то повышении ставки. Нужно покрыть банально то, что есть сейчас", — заявил Богдан Кицак.

Как ранее сообщал Новини.LIVE, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый планирует расширить полномочия сержантов и четко распределить ответственность между сержантским и офицерским составом. Кроме того, он анонсировал решение проблем денежного обеспечения для ключевых должностей сержантского состава.

Также мы писали, что делать военным в случае задержки выплат. В случае существенной задержки военнослужащий может подать жалобу, указав своё звание, ФИО, номер воинской части и период, за который не были произведены выплаты.