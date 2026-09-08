Нардеп заявив про кризу із виплатами ЗСУ

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Україні наразі катастрофічно бракує майже одного трильйона гривень для забезпечення навіть поточних базових виплат військовослужбовцям, не говорячи про раніше анонсовані Урядом підвищення. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Кицак вважає, що анонсована раніше реформа фінансового грошового забезпечення де-факто повністю провалилася. Наразі профільний парламентський комітет спільно з оборонним відомством намагаються в екстреному порядку знайти кошти, аби закрити діру в бюджеті.

Про це заявив народний депутат Богдан Кицак в ефірі День.LIVE.

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Провал реформи фінансового забезпечення ЗСУ

Питання пошуку коштів для Сил оборони загострилося через те, що розроблена на початку літа система додаткових премій та високих посадових окладів взагалі не почала виконуватися на практиці.

Станом на вересень військові не отримують обіцяних виплат.

"Питання першочергове, що в червні анонсована нова система фінансового забезпечення наших військовослужбовців, вона не запрацювала. Грошей на цю систему або не передбачили, або не прорахували, так як це необхідно було би зробити. І де-факто станом на вересень ця система не працює, на жаль", — наголосив Богдан Кіцак.

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Пошук екстрених рішень

За його словамі, наразі мова йде не про розвиток чи чергове збільшення військових ставок, а про спробу уникнути затримок за вже наявними статтями видатків.

"І мало того, ми ще стикаємося з тим, що є дефіцит майже в трильйон гривень, який потрібно зараз закрити, що зараз прописано. Мова навіть не йде про якесь підвищення ставки. Треба закрити банально те, що зараз є", — заявив Богдан Кицак.

Як писали Новини.LIVE раніше, Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий планує розширити повноваження сержантів і чітко розподілити відповідальність між сержантським та офіцерським складом. Крім того, он анонсував вирішення проблем грошового забезпечення для ключових посад сержантського складу.

Також ми писали, що робити військовим у випадку затримки виплат. У разі суттєвої затримки військовослужбовець може подати скаргу, зазначивши своє звання, ПІБ, номер військової частини та період, за який не були здійснені виплати.