Виплати військовим не підвищили: нардеп назвав суму

Українські військові. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Базове грошове забезпечення військових, за словами народного депутата Михайла Цимбалюка, не підвищили. Військовослужбовці й надалі отримують 20 тисяч гривень. Водночас нардеп розкритикував уряд через невиконання доручення президента щодо підвищення виплат захисникам.

Про це народний депутат від фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк заявив в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 11 вересня.

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Нардеп про грошове забезпечення військових

Михайло Цимбалюк заявив, що доручення президента щодо підвищення грошового забезпечення військових не виконали. За його словами, уряд не підвищив базові виплати військовослужбовцям.

"Було доручення президента підвищити грошове забезпечення військовим, бо 20 тисяч гривень — це ганьба. Марченко щось про це нічого не каже, як і керівник уряду. Нічого не підвищили, від слова взагалі...", — заявив Цимбалюк.

Нардеп також зазначив, що його син служить добровольцем, після чого заявив, що базове забезпечення військових не змінилося.

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"Я вам авторитетно заявляю, в мене син служить добровольцем. Через те не підвищили. Як було 20 тисяч, так залишили 20 тисяч", — сказав нардеп.

Цимбалюк також прокоментував додаткові виплати військовим, які перебувають на лінії фронту.

"А якісь там добавки на лінії фронту, то це хай йдуть, урядовці спробують там", — додав Цимбалюк.

Новини.LIVE інформували, що нардеп Богдан Кицак заявив про дефіцит майже в один трильйон гривень для забезпечення поточних виплат військовим. За його словами, анонсована в червні нова система грошового забезпечення ЗСУ станом на вересень так і не запрацювала. Наразі парламентський комітет разом з оборонним відомством шукають кошти, щоб уникнути затримок за вже наявними виплатами.

Новини.LIVE також писали, що у ЗСУ планують розширити повноваження сержантів і чіткіше розподілити відповідальність між сержантським та офіцерським складом. Також хочуть створити більше кар’єрних можливостей для сержантів із бойовим досвідом та вирішити проблеми їхнього грошового забезпечення. За визначеними напрямами вже поставили конкретні завдання та визначили відповідальних за їх виконання.