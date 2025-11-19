Видео
Україна
Видео

Напряженность в "Слуге народа" — депутаты могут покинуть фракцию

Напряженность в "Слуге народа" — депутаты могут покинуть фракцию

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 02:38
обновлено: 01:56
Депутаты Слуги народа могут начать выход из фракции — какие причины
Депутаты Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

В ближайшие дни могут появиться заявления о выходе отдельных депутатов из фракции "Слуга народа". Внутри монобольшинства растет напряжение, поскольку часть депутатов начала открыто высказывать позиции, противоречащие общей линии фракции.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил народный депутат от этой же фракции Виталий Войцеховский.

Читайте также:

Перестали бояться критиковать правительство


Виталий Войцеховский отметил, что его коллеги перестали бояться публично критиковать действия правительства, и это может быть признаком приближения серьезных внутренних изменений в монобольшинстве.

Несмотря на ожидания возможных выходов, сам депутат не считает эту ситуацию расколом фракции. Наоборот, по его мнению, это является проявлением демократии и открытой политической дискуссии.

"Часть депутатов уже открыто высказывает позиции, которые противоречат общей линии фракции. Коллеги перестали бояться публично критиковать правительство, и это может свидетельствовать о приближении серьезных изменений", — отметил Войцеховский.

Напомним, что на ближайших пленарных заседаниях Рада должна рассмотреть постановления об увольнении двух министров, которые фигурируют в коррупционной схеме Энергоатома.

Также сообщалось, что Госбюджет на 2026 год предусматривает увеличение социальной поддержки.

Верховная Рада Слуга народа политики правительство народные депутаты
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
