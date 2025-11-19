Депутаты Слуги народа могут начать выход из фракции — какие причины

Депутаты Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

В ближайшие дни могут появиться заявления о выходе отдельных депутатов из фракции "Слуга народа". Внутри монобольшинства растет напряжение, поскольку часть депутатов начала открыто высказывать позиции, противоречащие общей линии фракции.

Об этом в эфире "Вечір.LIVE" заявил народный депутат от этой же фракции Виталий Войцеховский.

Перестали бояться критиковать правительство



Виталий Войцеховский отметил, что его коллеги перестали бояться публично критиковать действия правительства, и это может быть признаком приближения серьезных внутренних изменений в монобольшинстве.

Несмотря на ожидания возможных выходов, сам депутат не считает эту ситуацию расколом фракции. Наоборот, по его мнению, это является проявлением демократии и открытой политической дискуссии.

"Часть депутатов уже открыто высказывает позиции, которые противоречат общей линии фракции. Коллеги перестали бояться публично критиковать правительство, и это может свидетельствовать о приближении серьезных изменений", — отметил Войцеховский.

