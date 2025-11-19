Депутати Слуги народу можуть почати вихід з фракції — які причини

Депутати Верховної Ради України. Ілюстративне фото: УНІАН

Найближчими днями можуть з'явитися заяви про вихід окремих депутатів із фракції "Слуга народу". Всередині монобільшості зростає напруга, оскільки частина депутатів почала відкрито висловлювати позиції, що суперечать загальній лінії фракції.

Про це в етері "Вечір.LIVE" заявив народний депутат від цієї ж фракції Віталій Войцехівський.

Перестали боятися критикувати уряд



Віталій Войцехівський наголосив, що його колеги перестали боятися публічно критикувати дії уряду, і це може бути ознакою наближення серйозних внутрішніх змін у монобільшості.

Попри очікування можливих виходів, сам депутат не вважає цю ситуацію розколом фракції. Навпаки, на його думку, це є проявом демократії та відкритої політичної дискусії.

"Частина депутатів уже відкрито висловлює позиції, які суперечать загальній лінії фракції. Колеги перестали боятися публічно критикувати уряд, і це може свідчити про наближення серйозних змін", — зазначив Войцехівський.

